Đường cao tốc Vũng Áng - Bùng vừa thông xe đã cấm xe tải nặng trên 10 tấn

Trưa 29-8, ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng (Ban Quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng), xác nhận tuyến cao tốc này đang tạm thời cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông.

Theo ông Cường, tuyến cao tốc vừa hoàn thành, đưa vào khai thác tạm, trong khi địa hình phức tạp. "Thời gian cấm tạm thời thì tôi không rõ bao lâu" - ông Cường nói ngắn gọn.

Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng dài 55,34 km, đi qua Hà Tĩnh (12,9 km) và Quảng Trị (42,44 km), thông xe sáng 28-8. Trong ngày đầu khai thác, các phương tiện lưu thông thuận lợi, song vẫn có tài xế xe tải trên 10 tấn chưa nắm quy định nên điều khiển xe vào tuyến.

Dự án cao tốc Vũng Áng - Bùng, được khởi công từ tháng 1-2023 với tổng mức đầu tư hơn 12.548 tỉ đồng. Điểm đầu tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) và điểm cuối tại xã Bố Trạch (Quảng Trị), nối trực tiếp với dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh.