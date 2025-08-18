HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Ngắm đường cao tốc "xuyên núi, vượt sông" hơn 22.500 tỉ qua Quảng Trị trước giờ thông xe

Phóng sự ảnh: HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hai tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng và Vạn Ninh - Cam Lộ qua Quảng Trị, dài gần 120 km hoàn tất những hạng mục cuối cùng, sẵn sàng thông xe ngày 19-8

- Ảnh 1.

Toàn cảnh đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng uốn lượn qua đồi núi xanh rì ở Quảng Trị, nổi bật giữa không gian núi rừng, làng mạc rộng lớn của miền Trung - Ảnh Hoàng Phúc

Hai tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng (dài hơn 55 km) và Vạn Ninh - Cam Lộ (65,5 km) qua địa bàn tỉnh Quảng Trị - đã bước vào những phần hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị cho việc thông xe vào ngày mai (19-8), góp phần nối liền mạch cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua miền Trung.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng tổng vốn 12.540 tỉ đồng

- Ảnh 2.

Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng được khởi công tháng 1-2023 với tổng vốn đầu tư hơn 12.540 tỉ đồng. Tuyến có điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), kết nối với tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối tại xã Bố Trạch (Quảng Trị) - đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao Phong Nha.

- Ảnh 3.

Cầu vượt sông Gianh qua xã Nam Gianh là cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị, hình ảnh như một dải lụa thép vắt ngang dòng sông xanh ngắt. Cầu vượt sông Gianh dài 2,8 km, rộng 17,5 m với 4 làn xe, mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng.

- Ảnh 4.

Cầu vượt Gianh là cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Quảng Trị. Đến nay, toàn tuyến đã hoàn thiện 33 cầu, sơn kẻ đường, hàng rào chống chói, đường gom… sẵn sàng phục vụ giao thông.

- Ảnh 5.

Tuyến đi qua 13 km ở Hà Tĩnh và hơn 42 km ở Quảng Trị, giai đoạn 1 có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, tốc độ thiết kế 80-90 km/h. Đây là tuyến đường có địa hình phức tạp với nhiều đồi núi, hồ nước, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh có 5 cầu cạn vượt hồ, đập, thung lũng.

- Ảnh 6.

Hạng mục quan trọng nhất của dự án là hầm Đèo Bụt dài gần 1 km, vốn đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, đi qua dãy núi Đồng Nang (Hà Tĩnh). Hầm được thiết kế hai ống, trong đó ống hầm phải (dài 840 m) sẽ được đưa vào khai thác trước, ống trái (716 m) vừa được Bộ Xây dựng phê duyệt đầu tư hoàn chỉnh.

- Ảnh 7.

Cầu vượt sông nằm giữa thung lũng, dưới chân là xóm nhỏ với vườn cây, ao cá với cảnh sắc nông thôn đan xen công trình thế kỷ

- Ảnh 8.

Từ trên cao nhìn xuống, con đường hiện đại như dải lụa đen uốn lượn, song hành cùng cánh đồng lúa của bà con ven làng

- Ảnh 9.

Công nhân dọn dẹp, vệ sinh lại đường trong ánh chiều vàng rực phản chiếu trên vách đá, chuẩn bị cho giờ phút thông xe.

- Ảnh 10.

Dưới nắng gắt miền Trung, nhóm công nhân vẫn miệt mài gia cố dải phân cách, mồ hôi thấm đẫm áo bảo hộ, tất cả cho kịp tiến độ

- Ảnh 11.

Công nhân cùng nhau làm việc trên sườn dốc, những bàn tay chai sần góp phần làm nên diện mạo cao tốc trị giá hàng chục nghìn tỉ.

- Ảnh 12.

Tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng trị giá hơn 12.000 tỉ đồng trước giờ thông xe, kỳ vọng mở ra cánh cửa phát triển kinh tế - xã hội cho cả Bắc Trung Bộ.

- Ảnh 13.

Từ trên cao nhìn xuống, đường cao tốc hiện đại "xuyên núi, vượt sông" như dải lụa đen uốn lượn, song hành cùng cánh đồng lúa của bà con ven làng

Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng

- Ảnh 14.

Trong khi đó, tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,5 km, tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng, do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Dự án khởi công tháng 1-2023, điểm đầu tại xã Vạn Ninh (Quảng Bình cũ) nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh; điểm cuối tại xã Hiếu Giang (Quảng Trị), kết nối tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

- Ảnh 15.

Tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ chạy thẳng qua cánh đồng rộng lớn, nối liền những làng quê trù phú của Quảng Bình và Quảng Trị.

- Ảnh 16.

Giai đoạn đầu, tuyến cao tốc có 4 làn xe, tốc độ 60-90 km/h, chưa có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí các điểm dừng khẩn cấp cách nhau 4-5 km. Khi hoàn thiện, tuyến sẽ mở rộng thành 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h.

- Ảnh 17.

Toàn cảnh tuyến Vạn Ninh – Cam Lộ nhìn từ trên cao: một con đường hiện đại băng qua miền quê yên bình, biểu tượng cho sự đổi thay vùng đất.

- Ảnh 18.

Đoạn tuyến đi qua hồ An Mã, mặt nước xanh biếc phản chiếu dải đường nhựa thẳng tắp, tạo nên bức tranh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

- Ảnh 19.

Tuyến đi qua địa hình khá bằng phẳng, chỉ có đoạn qua hồ An Mã phải xẻ núi.

- Ảnh 20.

Tuyến cao tốc xuyên qua dãy núi trập trùng, vệt nhựa đen thẳng tắp nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của rừng già.

- Ảnh 21.

Hình ảnh công nhân tất bậtdọn dẹp, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để kịp ngày thông xe.

- Ảnh 22.

Đến nay, các hạng mục an toàn giao thông như lan can, hộ lan, biển báo đã được lắp đặt xong. Công nhân đang hoàn thiện nốt các hầm chui, cầu dân sinh, mương thoát nước và thảm nhựa tại nút giao Quốc lộ 9 ở điểm cuối tuyến.

- Ảnh 23.

Việc đưa vào khai thác hai tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng và Vạn Ninh - Cam Lộ không chỉ rút ngắn hành trình qua miền Trung mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Bên trong nhà công vụ khang trang dành cho cán bộ ở Quảng Trị

Bên trong nhà công vụ khang trang dành cho cán bộ ở Quảng Trị

(NLĐO) – Bốn dãy nhà công vụ với 265 phòng khép kín, tiện nghi "như khách sạn" ở Quảng Trị sắp hoàn thành, đáp ứng chỗ ở cho gần 500 cán bộ lưu trú.

Hơn 5.000 người Quảng Trị cùng cả nước đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước"

(NLĐO) - Hơn 5.000 người Quảng Trị tham gia đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước", lan tỏa tinh thần đoàn kết và rèn luyện sức khỏe toàn dân.

Giáo viên "vùng khó" Quảng Trị: Lương hưu thấp, trợ cấp chưa đến tay

(NLĐO) - Nhiều giáo viên vùng đặc biệt khó khăn ở Quảng Trị lương hưu thấp dù có hàng chục năm công tác, chưa được nhận trợ cấp lần đầu theo quy định.

