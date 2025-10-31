Vì sao đường song hành Võ Nguyên Giáp hoàn thiện đã gần 2 năm, nay mới chính thức thông xe?

Từ 10 giờ sáng 31-10, đường song hành (bên phải) Võ Nguyên Giáp (đoạn từ cảng Phước Long ICD đến đường Tây Hòa) đã chính thức được thông xe, sau gần 2 năm hoàn thiện nhưng chưa thể khai thác.

Đường song hành Võ Nguyên Giáp cho phép xe cộ lưu thông sáng nay

Theo ghi nhận, ngay sau khi rào chắn khu vực gần ga Phước Long thuộc tuyến metro số 1 được tháo dỡ, các phương tiện bắt đầu lưu thông thuận lợi trên tuyến đường dài khoảng 800 m này. Mặt đường được trải nhựa phẳng mịn, vạch kẻ phân làn rõ ràng, hệ thống đèn tín hiệu và dải phân cách đã hoàn chỉnh.

Việc đưa vào khai thác đoạn song hành giúp phương tiện không còn phải đi vòng qua đường Nam Hòa để quay lại Võ Nguyên Giáp như trước đây. Đồng thời, tuyến mới mở cũng được kỳ vọng giảm đáng kể áp lực giao thông trên trục Võ Nguyên Giáp và các điểm nóng thường xuyên ùn ứ như khu vực Nam Hòa – Tây Hòa, ngã tư Bình Thái.

Anh Nguyễn Văn Minh (ngụ phường Phước Long) cho biết: “Đoạn đường này hoàn thành lâu rồi nhưng trước giờ chưa được đi, mỗi lần kẹt xe ở ngã tư Bình Thái hay Nam Hòa là rất cực. Nay thông xe rồi, đi lại thuận tiện hẳn, xe cộ không còn dồn về một hướng như trước nữa.”

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đã chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục xây dựng đoạn đường này vào ngày 27-10. Ban đầu, Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội, chủ đầu tư dự án, dự kiến tổ chức thông xe vào ngày 3-11. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Sở Xây dựng, thời điểm đưa vào khai thác được điều chỉnh sớm hơn, từ 10 giờ ngày 31-10.

Việc thông xe đường song hành phải Võ Nguyên Giáp được xem là bước hoàn thiện quan trọng trong tổng thể dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, góp phần kết nối khu vực cảng Phước Long, đường Tây Hòa và các tuyến giao thông trọng điểm phía Đông TP HCM.

TP HCM mở thông tuyến song hành Võ Nguyên Giáp gần 800m:

Ngay sau khi rào chắn khu vực gần ga Phước Long thuộc tuyến metro số 1 được tháo dỡ, các phương tiện bắt đầu lưu thông thuận lợi trên tuyến đường dài khoảng 800 m này

Mặt đường được trải nhựa phẳng mịn, vạch kẻ phân làn rõ ràng, hệ thống đèn tín hiệu và dải phân cách đã hoàn chỉnh

Việc đưa vào khai thác đoạn song hành giúp phương tiện không còn phải đi vòng qua đường Nam Hòa để quay lại Võ Nguyên Giáp như trước đây

Băng rôn thông báo cho phép đưa vào sử dụng đường song hành Võ Nguyên Giáp

Tuyến mới mở cũng được kỳ vọng giảm đáng kể áp lực giao thông trên trục Võ Nguyên Giáp và các điểm nóng thường xuyên ùn ứ như khu vực Nam Hòa – Tây Hòa, ngã tư Bình Thái