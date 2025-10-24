HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Tiêu dùng

Vì sao gọi Hảo Hảo là “mì quốc dân”?

H.Tường

Hơn 20 năm qua, có một gói mì hồng nhỏ bé đã len lỏi vào mọi căn bếp của các gia đình Việt.

Chỉ vài ngàn đồng nhưng đủ làm no bụng, ấm lòng và để lại biết bao ký ức khó quên. Người ta gọi nó bằng cái tên đầy yêu thương: "mì quốc dân" - Hảo Hảo.

Vị "quốc dân" là vị gì?

Nghe thì quen nhưng nếu hỏi kỹ, "vị quốc dân là vị gì" thì không dễ trả lời. Đó không chỉ đơn thuần là vị tôm chua cay nổi tiếng mà sâu xa hơn là sự dung hòa khéo léo giữa tính đặc trưng của ẩm thực Việt Nam và tinh hoa công nghệ Nhật Bản. Vị chua nhẹ, cay vừa, hậu vị đậm đà - tất cả tạo nên cảm giác thân quen mà vẫn cuốn hút, đủ để chinh phục khẩu vị mọi lứa tuổi, mọi vùng miền.

- Ảnh 1.

Năm 2025, Hảo Hảo kỷ niệm 25 đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam

Để làm được điều này, Acecook Việt Nam đã đầu tư bài bản vào việc nghiên cứu khẩu vị người Việt, với một đội ngũ phát triển sản phẩm có chuyên môn cao, từng rong ruổi qua khắp ba miền đất nước. Từ đó, doanh nghiệp chắt lọc tinh hoa của những món ăn truyền thống để tái hiện lại trong một gói mì nhỏ gọn, tiện lợi song vẫn giữ được chiều sâu văn hóa ẩm thực.

Chính sự hòa quyện giữa công nghệ sản xuất hiện đại của Nhật Bản và tinh hoa ẩm thực Việt đã tạo nên những sản phẩm chất lượng, gắn liền với đời sống ẩm thực của người Việt. Đó cũng chính là lý do vì sao mì Hảo Hảo được gọi là mì quốc dân.

Biểu tượng của niềm tin và chất lượng

Để có thể trở thành một phần trong cuộc sống của bao thế hệ người Việt, Acecook đã xây dựng nên một nền móng chất lượng vững chắc cho sản phẩm Hảo Hảo. Không chỉ có hương vị chua cay thơm ngon, Hảo Hảo còn là một biểu tượng của niềm tin và chất lượng.

Để cho ra những sản phẩm tốt nhất, Acecook đã thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện với tiêu chuẩn quốc tế. Công ty hợp tác cùng những nhà cung cấp uy tín, cam kết không sử dụng phụ gia ngoài danh mục, không chiếu xạ, không biến đổi gen (NON GMO).

- Ảnh 2.

Mì Hảo Hảo là biểu tượng của niềm tin, chất lượng và là niềm tự hào của Acecook Việt Nam

Tất cả các nguyên vật liệu tạo nên sản phẩm - từ vắt mì đến gói súp, gói dầu, gói rau và cả bao bì đều được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo chất lượng từ gốc đến ngọn.

Acecook hiện đang sở hữu 11 nhà máy, 6 chi nhánh trên toàn Việt Nam, mỗi nhà máy đều có chi phí đầu tư lên đến hàng chục triệu USD, với máy móc nhập khẩu hiện đại, các dây chuyền sản xuất có tỉ lệ tự động hóa hơn 90%, năng suất trung bình khoảng 600 gói mì mỗi phút/dây chuyền.

Chính nhờ sự khắt khe và nghiêm túc trong từng công đoạn ấy, Acecook đã và đang giữ vững vị thế là thương hiệu tin cậy của hàng chục triệu người tiêu dùng Việt Nam. Mới đây, theo báo cáo Vietnam Brand Footprint 2025 của Worldpanel by Numerator, Acecook tiếp tục nằm trong TOP 5 nhà sản xuất FMCG được chọn mua nhiều nhất tại khu vực nông thôn. Đặc biệt, Hảo Hảo vẫn giữ vững TOP 1 tại thành thịTOP 2 tại nông thôn trong ngành hàng thực phẩm đóng gói. Đó là minh chứng rõ nét cho vị thế "mì quốc dân" trong lòng người Việt Nam của Hảo Hảo.

"Vũ trụ hương vị" Hảo Hảo

Với sự thấu hiểu sâu sắc về khẩu vị và thói quen ăn uống ở từng vùng miền, Acecook Việt Nam đã không ngừng phát triển thêm các phiên bản mới cho thương hiệu Hảo Hảo. Từ "huyền thoại" tôm chua cay, Hảo Hảo đã mở rộng cả một "vũ trụ hương vị": mì gà, tôm, sa tế…

Rồi đến Handy Hảo Hảo dạng ly và tô tiện lợi, Hảo Hảo Big "no nê" hơn 30%, muối chấm Hảo Hảo tôm chua cay thần thánh và cả Hảo Hảo Mì vắt cho những ai thích sáng tạo bữa ăn theo cách riêng.

- Ảnh 3.

"Vũ trụ hương vị" mì Hảo Hảo cho người tiêu dùng tha hồ lựa chọn

Bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm, Hảo Hảo cũng chủ động thích nghi với những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng hiện đại. Nhu cầu về sự tiện lợi, an toàn thực phẩm, yếu tố dinh dưỡng và cả lối sống xanh đều được thương hiệu đưa vào chiến lược phát triển. Có thể kể đến việc sử dụng ly giấy thân thiện môi trường, bổ sung canxi vào mì gói, hay ra mắt phiên bản mì chay... Tất cả đều thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới để bắt kịp thời đại, mà vẫn giữ được tinh thần gần gũi vốn có.

Từ một gói mì tôm chua cay quen thuộc, Hảo Hảo đã từng bước trở thành một hệ sản phẩm đa dạng, linh hoạt và luôn "bắt sóng" cùng người tiêu dùng hiện đại.

Vươn xa ra thế giới

Từ căn bếp Việt, Hảo Hảo đã "xuất ngoại" đến hơn 40 quốc gia, trở thành món ăn được yêu thích không chỉ của người Việt xa quê, mà còn của bạn bè quốc tế. Một gói mì hồng nay đã mang theo cả hương vị và câu chuyện Việt ra khắp năm châu.

Đáng chú ý, sản phẩm mì Hảo Hảo gói của công ty luôn được bán rất chạy tại sự kiện giao lưu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản hằng năm - Festival Việt Nam.

Từ một món ăn bình dân, Hảo Hảo đã trở thành biểu tượng của chất lượng và niềm tin. "Mì quốc dân" không chỉ là cách gọi yêu thương, mà là lời khẳng định cho một thương hiệu luôn thấu hiểu, đồng hành và làm ấm lòng người Việt suốt hơn 20 năm.

Ẩm thực Việt Nam
