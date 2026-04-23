Vì sao Leicester City rơi xuống League One?

Sau trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước Hull City mới đây, Leicester City đã chính thức trở lại League One sau 17 năm. Kỷ niệm 10 năm ngày đăng quang Ngoại hạng Anh cũng sẽ là lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự sa sút của "Bầy cáo" trong thập kỷ qua.

Danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016 của Leicester City được xem là một trong những kỳ tích lớn nhất lịch sử thể thao. Nhờ tập thể gắn kết và kiên cường dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri, "Bầy cáo" chỉ để thua 3 trận trong suốt chiến dịch, hơn đội xếp thứ nhì Arsenal 10 điểm.

Thành công ấy tiếp tục được nối dài bằng những kết quả ấn tượng tại đấu trường quốc nội và châu Âu với đỉnh cao là chức vô địch FA Cup 2021. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, Leicester City rơi khỏi Premier League, những dấu hiệu đầu tiên cho một chu kỳ sa sút nghiêm trọng cũng dần xuất hiện.

Leicester City sẽ xuống chơi ở League One lần thứ 2 trong lịch sử 142 năm của CLB. (Ảnh: LEICESTER CITY FC)

Người giúp "Bầy cáo" đánh bại Chelsea trong trận chung kết FA Cup năm 2021 là Brendan Rodgers bị sa thải vào tháng 4-2023 khi đội đang nằm trong nhóm cuối bảng. Kể từ đó, Leicester City đã có 7 HLV trưởng, đặt ra dấu hỏi lớn về việc duy trì bản sắc CLB.

Enzo Maresca có thể là nhà cầm quân thành công nhất giai đoạn này vì đã mang về chức vô địch Championship 2023-2024 cho đội bóng miền Trung nước Anh. Không may, Maresca nhanh chóng chuyển đến Chelsea, và những người đồng nghiệp kế nhiệm ông đã khiến "Bầy cáo" phải trở lại Giải hạng Nhất ngay mùa sau.

Năm 2018, chủ tịch Leicester City lúc bấy giờ là Vichai Srivaddhanaprabha bất ngờ qua đời trong vụ tai nạn trực thăng bên ngoài sân King Power. Ông chính là người mua lại CLB này vào năm 2010 và xóa sạch các khoản nợ trước đó, tạo điều kiện để đội thăng hạng lên Premier League năm 2014.

Mất mát này để lại khoảng trống không hề nhỏ, đặc biệt khi con trai của Vichai là Aiyawatt Srivaddhanaprabha không tạo được niềm tin ở cổ động viên.

Đầu tháng 2 vừa qua, vụ việc Leicester City bị trừ 6 điểm vì các vi phạm tài chính càng làm dấy lên nhiều chỉ trích đối với chủ tịch Aiyawatt và giám đốc bóng đá Jon Rudkin về cách họ điều hành CLB.

Khi xuống chơi ở Giải hạng Ba, doanh thu truyền hình thấp hơn nhiều, còn một số cầu thủ đang hưởng mức lương vượt xa mặt bằng chung của League One. Điều này sẽ khiến Leicester City thêm khó khăn trong thời gian tới.