HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vì sao Leicester City rơi xuống League One?

H.Hiệp

Tròn 1 thập kỷ sau chức vô địch Premier League lịch sử, Leicester City sẽ bắt đầu mùa giải tới ở Giải hạng Ba Anh.

Sau trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước Hull City mới đây, Leicester City đã chính thức trở lại League One sau 17 năm. Kỷ niệm 10 năm ngày đăng quang Ngoại hạng Anh cũng sẽ là lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự sa sút của "Bầy cáo" trong thập kỷ qua.

Danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016 của Leicester City được xem là một trong những kỳ tích lớn nhất lịch sử thể thao. Nhờ tập thể gắn kết và kiên cường dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri, "Bầy cáo" chỉ để thua 3 trận trong suốt chiến dịch, hơn đội xếp thứ nhì Arsenal 10 điểm.

Thành công ấy tiếp tục được nối dài bằng những kết quả ấn tượng tại đấu trường quốc nội và châu Âu với đỉnh cao là chức vô địch FA Cup 2021. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, Leicester City rơi khỏi Premier League, những dấu hiệu đầu tiên cho một chu kỳ sa sút nghiêm trọng cũng dần xuất hiện.

Vì sao Leicester City rơi xuống League One? - Ảnh 1.

Leicester City sẽ xuống chơi ở League One lần thứ 2 trong lịch sử 142 năm của CLB. (Ảnh: LEICESTER CITY FC)

Người giúp "Bầy cáo" đánh bại Chelsea trong trận chung kết FA Cup năm 2021 là Brendan Rodgers bị sa thải vào tháng 4-2023 khi đội đang nằm trong nhóm cuối bảng. Kể từ đó, Leicester City đã có 7 HLV trưởng, đặt ra dấu hỏi lớn về việc duy trì bản sắc CLB.

Enzo Maresca có thể là nhà cầm quân thành công nhất giai đoạn này vì đã mang về chức vô địch Championship 2023-2024 cho đội bóng miền Trung nước Anh. Không may, Maresca nhanh chóng chuyển đến Chelsea, và những người đồng nghiệp kế nhiệm ông đã khiến "Bầy cáo" phải trở lại Giải hạng Nhất ngay mùa sau.

Năm 2018, chủ tịch Leicester City lúc bấy giờ là Vichai Srivaddhanaprabha bất ngờ qua đời trong vụ tai nạn trực thăng bên ngoài sân King Power. Ông chính là người mua lại CLB này vào năm 2010 và xóa sạch các khoản nợ trước đó, tạo điều kiện để đội thăng hạng lên Premier League năm 2014. 

Mất mát này để lại khoảng trống không hề nhỏ, đặc biệt khi con trai của Vichai là Aiyawatt Srivaddhanaprabha không tạo được niềm tin ở cổ động viên. 

Đầu tháng 2 vừa qua, vụ việc Leicester City bị trừ 6 điểm vì các vi phạm tài chính càng làm dấy lên nhiều chỉ trích đối với chủ tịch Aiyawatt và giám đốc bóng đá Jon Rudkin về cách họ điều hành CLB.

Khi xuống chơi ở Giải hạng Ba, doanh thu truyền hình thấp hơn nhiều, còn một số cầu thủ đang hưởng mức lương vượt xa mặt bằng chung của League One. Điều này sẽ khiến Leicester City thêm khó khăn trong thời gian tới.

Tin liên quan

Thắng nhàn Leicester, Man United "giải hạn" dàn sao tấn công

Thắng nhàn Leicester, Man United "giải hạn" dàn sao tấn công

(NLĐO) – Man United lần thứ nhì trong vòng vài tháng "bắt nạt" đội bóng của cố nhân Ruud van Nistelrooy, đẩy Leicester lún sâu ở cuối bảng xếp hạng.

Leicester thua trắng 0-3, Newcastle đẩy Man City khỏi Top 5

(NLĐO) – Newcastle thắng vùi dập đội chủ nhà Leicester, chiếm luôn vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng từ tay Man City

Leicester City rớt hạng Ba: Cú trượt dài của cựu vô địch Ngoại hạng

(NLĐO) - Hòa 2-2 với Hull City vòng áp chót Championship, Leicester City rớt hạng League One, khép lại màn trượt dài của nhà vô địch Ngoại hạng sau tròn 10 năm.

Leicester City League One Premier League Giải hạng ba Anh HLV Claudio Ranieri
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo