Theo ghi nhận, khoảng gần 15 giờ hôm nay (6-1), mưa to bất ngờ xuất hiện và kéo dài trên nhiều khu vực tại TPHCM.
Trước khi mưa, từ sáng sớm đến trưa và chiều cùng ngày, bầu trời TPHCM trong trạng thái u ám do xuất hiện một lớp mù dày, trời hầu như không có nắng.
Thời tiết u ám, cơn mưa kéo dài trong thời điểm đáng lẽ thành phố đang bước vào những ngày nắng ráo đầu năm 2026, gây không ít bất ngờ và ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.
Không phải hiện tượng bất thường
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ xác định mưa trái mùa ở TPHCM do tác động đồng thời của nhiều hình thế thời tiết. Cụ thể, lưỡi áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo, cùng hoàn lưu của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây và các nhiễu động gió Đông đã tạo điều kiện gây mưa trên khu vực.
ThS Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết áp cao cận nhiệt đới với trục trải qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ đang lấn nhẹ về phía Tây, khiến các nhiễu động gió Đông hoạt động yếu. Đồng thời, rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo, có trục khoảng 4–6 độ vĩ Bắc, đang gây mưa cho khu vực Nam Bộ.
Sự tương tác của các hệ thống thời tiết trên hình thành vùng hội tụ ẩm ngay tại Nam Bộ, làm độ ẩm không khí tăng cao. Bên cạnh đó, không khí lạnh hoạt động mạnh cũng khiến nền nhiệt giảm.
"Khi nhiệt độ thấp kết hợp với độ ẩm cao, mây tầng thấp bao phủ, che khuất ánh nắng mặt trời sẽ gây ra hiện tượng mù, làm tầm nhìn bị hạn chế. Do đó, mưa và mù xuất hiện ở TPHCM và Nam Bộ trong thời điểm này không phải là hiện tượng bất thường" - ThS Lê Đình Quyết nhận định.
Dự báo thời tiết TPHCM những ngày tới
Trong 24-48 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp xích đạo có trục vắt qua 4-7 độ vĩ Bắc hoạt động yếu. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ hoạt động không mạnh.
Từ 3-10 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu dần.
Khoảng ngày 12 và 13-1, không khí lạnh được tăng cường lệch đông trở lại. Rãnh áp thấp xích đạo có trục vắt qua 4-7 độ vĩ Bắc lùi về phía Nam. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc và có cường độ ổn định, khoảng ngày 9 và 10-1 đi qua Bắc Trung Bộ, khoảng ngày 13-1 hạ trục về phía Nam ngang qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Dự báo, thời tiết khu vực trong thời gian này hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe.
Chiều tối nay, triều cường đạt trên báo động 3
Hồi 15 giờ 30 hôm nay, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn... thuộc nhiều phường, xã TPHCM.
Vùng mây này di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc đi sang Tây Tây Nam.
Trong vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét và có xu hướng mở rộng.
Lượng mưa phổ biến từ 10-25 mm, có nơi trên 30 mm.
Cơ quan dự báo khuyến cáo trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21 m/ giây) làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người, mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp.
Ngoài ra, triều cường tại TPHCM khả năng còn đạt trên báo động 3 (1,6 m) vào chiều tối nay, khả năng gây ngập một số khu vực trũng thấp, ven sông.
