Dự báo thời tiết hôm nay, 6-1: TPHCM và Nam Bộ hanh khô, có mưa cuối ngày

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 6-1, tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ tại khu vực Nam Bộ phổ biến thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Riêng TPHCM, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C và cao nhất từ 29-31 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ ban ngày chủ yếu có nắng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ nhận định, khu vực đang chịu tác động của đợt không khí lạnh tăng cường yếu, khiến sáng sớm và đêm trời se lạnh.

Theo đó, thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm và có nắng. Đáng lưu ý, vào chiều tối và đêm nay vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào, dông trái mùa, tiềm ẩn các hiện tượng nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao từ 4-6 m, biển động mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực này được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh và sóng lớn để đảm bảo an toàn.