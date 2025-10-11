Vì sao nên uống cà phê trước khi tập gym?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Vì sao nên uống cà phê trước khi tập gym?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy cà phê và các thức uống giàu caffeine khác có thể đem lại hiệu quả bất ngờ cho các bài tập kháng lực

Từ lâu đã có những bằng chứng cho rằng cà phê có thể là một thức uống thể thao lành mạnh, dễ tìm và hiệu quả nhất.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition đã làm rõ điều đó khi chứng minh rằng việc nạp caffeine trước khi tập kháng lực - dạng bài tập sức mạnh mà bạn hay thực hiện khi đến phòng gym - sẽ giúp tăng cường hiệu suất đáng kể.

Vì sao nên uống cà phê trước khi tập gym? - Ảnh 1.

Cà phê, trà có thể đem lại hiệu quả lớn nếu uống trước khi tập sức mạnh - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm tác giả từ Học viện Công nghệ Hồ Nam, Đại học Thể thao Thượng Hải, Đại học Fudan (Trung Quốc), Đại học Massey (New Zealand) và Đại học Tây Úc đã xem xét dữ liệu của 230 người tập luyện.

Họ phát hiện ra rằng việc tiêu thụ caffeine cấp tính cải thiện đáng kể tốc độ di chuyển trung bình trong các bài tập sức mạnh, đồng thời làm gia tăng sức mạnh cơ bắp. Nam giới nhận được lợi ích từ caffeine rõ rệt hơn so với nữ giới, nhất là những người thường ngày ít tiêu thụ caffeine.

Xét trên các bài tập khác nhau, thì những người thực hiện bài tập phần thân dưới sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Theo các tác giả, kết quả này cho thấy bổ sung caffeine trước khi tập là một chiến lược hiệu quả để nâng cao hiệu suất tập luyện.

Một số thức uống giúp bạn bổ sung hợp chất này một cách lành mạnh và dễ dàng là cà phê, trà, ca cao...

Mặc dù vậy, các tác giả lưu ý rằng người tập nên cân nhắc liều lượng caffeine nạp vào vừa phải, để tránh các tác dụng phụ - lo lắng, tim đập nhanh, rối loạn tiêu hóa - mà dân gian hay gọi là say cà phê, say trà.

Tin liên quan

Dùng theo cách này, tác dụng tốt của cà phê bị đảo ngược

Dùng theo cách này, tác dụng tốt của cà phê bị đảo ngược

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Ba Lan cho thấy cà phê có thể là thức uống tốt, nhưng chỉ thực sự tốt khi bạn dùng vừa phải

Bất ngờ mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe của gan

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mexico đã phân tích các dữ liệu dịch tễ, lâm sàng và thực nghiệm để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe gan.

Phát hiện lý do người hay uống cà phê thường trẻ hơn tuổi

(NLĐO) - Các nhà khoa học Anh phát hiện ra rằng caffeine trong cà phê hoặc trà có thể đảo ngược "công tắc tế bào" quan trọng.

cà phê tập gym say cà phê caffeine tập kháng lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo