HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bất ngờ mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe của gan

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mexico đã phân tích các dữ liệu dịch tễ, lâm sàng và thực nghiệm để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe gan.

Viết trên tạp chí khoa học Biochemical Pharmacology , nhóm tác giả từ Học viện Bách khoa Quốc gia Mexico đã chứng minh rằng thói quen uống cà phê giúp bảo vệ gan theo nhiều cách.

Các tác giả đã tổng hợp nhiều thập kỷ tài liệu khoa học về dữ liệu dịch tễ học, lâm sàng và thực nghiệm để làm sáng tỏ lợi ích bảo vệ gan của cà phê.

Qua đó, họ đánh giá chi tiết cách mà các hợp chất hoạt tính sinh học của cà phê - đặc biệt là caffeine, polyphenol và diterpene - phát huy tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, chống xơ hóa, điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột và điều hòa biểu sinh.

Uống cà phê giúp ngừa gan nhiễm mỡ, ung thư gan - Ảnh 1.

Cà phê có thể được xem như một loại thực phẩm chức năng giúp phòng bệnh gan mạn tính - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Dữ liệu tổng quan cho thấy những người thường xuyên uống cà phê có nguy cơ mắc các bệnh về gan thấp hơn đáng kể và bệnh tiến triển chậm hơn.

Một phân tích tổng hợp được đưa vào bản đánh giá chỉ ra những người thường xuyên uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD ) thấp hơn 29%.

Điều này rất có ý nghĩa bởi gan nhiễm mỡ là vấn đề về gan phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Đối với bệnh xơ gan ở bệnh nhân MASLD, việc uống cà phê cũng giúp giảm trung bình 30% nguy cơ, với mức bảo vệ cao nhất được ghi nhận ở người uống 3 ly cà phê mỗi ngày.

Một số phân tích tổng hợp cũng cho thấy nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan - dạng ung thư gan phổ biến nhất - cũng giảm khoảng 40% nhờ thói quen tiêu thụ loại thức uống này.

Nhóm tác giả cho biết cần có thêm nhiều thử nghiệm lâm sàng để xác nhận những phát hiện tiền lâm sàng này. Tuy nhiên, các bằng chứng trên đã đủ củng cố vị thế của cà phê như một thực phẩm chức năng quan trọng trong việc ngăn ngừa và kiểm soát bệnh gan mạn tính.

Tin liên quan

Giống cà phê lâu đời nhất Việt Nam chứa 3 “thần dược” chống tiểu đường

Giống cà phê lâu đời nhất Việt Nam chứa 3 “thần dược” chống tiểu đường

(NLĐO) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Beverage Plant Research có thể giải thích lý do vì sao uống cà phê giúp giảm nguy cơ tiểu đường.

Uống cà phê vào thời điểm này, bạn có thể hối hận

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học Texas ở El Paso (Mỹ) cho thấy một số tác dụng tốt từ cà phê, nhưng có thể "phản chủ" nếu bạn uống sai thời điểm.

Nghiên cứu Mỹ: Sống lâu hơn nhờ 3,5 tách cà phê

(NLĐO) - Phân tích tổng hợp hơn 100 nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn, các nhà khoa học Mỹ đã liệt kê một loạt tác động sinh lý đáng ngạc nhiên của cà phê.

cà phê gan nhiễm mỡ ung thư gan xơ gan bện gan mạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo