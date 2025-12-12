Vì sao người đàn ông đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới?

Ngày 11-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.



Đặng Từ Thịnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 11-12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an Hà Nội phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả. Ngay sau đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình đưa xe vào chốt làm việc, người đàn ông xin cán bộ Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng cán bộ không đồng ý.

Lúc này, trên đường có 1 xe ô tải đi đến, người đàn ông bất ngờ ôm một cán bộ trong tổ công tác, đẩy ngã vào đầu xe tải. May mắn cán bộ trong tổ công tác đã kịp thời tránh được xe ô tô lao vào và truy đuổi, bắt giữ người đàn ông và bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thời điểm người vi phạm ôm CSGT đẩy vào đầu xe tải. Ảnh: Gif

Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Từ Thịnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.