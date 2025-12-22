Vì sao người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về xin xóa khai tử?

Những ngày qua, người dân khu phố 3 - Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi bà Nguyễn Thị Thu (SN 1984) "đã chết" 5 năm trước, nay bỗng nhiên trở về địa phương. Nhiều người không tin đó là sự thật, bởi trước đó chính họ cũng là người đã tham gia trong ban tang lễ lo hậu sự cho bà Thu.

Khu phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa - nơi người phụ nữ "đã chết" 5 năm trước nay bỗng nhiên trở về

"Khi nghe tin cô Thu trở về nhà, chúng tôi không thể tin được, kéo tới nhà xem thì đúng là cô ấy bằng da, bằng thịt. Không ai có thể ngờ một người đã chết, được bà con khu phố tổ chức ma chay nay lại trở về"- một người dân địa phương cho hay.

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng khu phố 3 - Phú Sơn, phường Quang Trung, cho biết ngày 15-12 vừa qua, bà nhận được điện thoại của bà Trần Thị Thập (mẹ của bà Thu) nói con gái bà sẽ về địa phương xin đề nghị xóa khai tử.

"Lúc đó, tôi cũng bán tín, bán nghi, vì không thể tin một người đã chết giờ lại trở về địa phương nên có điện báo chính quyền địa phương. Thế nhưng, 2 ngày sau (ngày 17-12 - PV) cô ấy có về địa phương làm việc và qua chỗ tôi. Lúc thấy cô ấy, tôi mới tin đó là sự thật. Dân làng khi hay tin cũng kéo tới rất đông, xem có thật không" - bà Hải chia sẻ.

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng khu phố 3 - Phú Sơn, phường Quang Trung, cho biết khi thấy bà Nguyễn Thị Thu tới nhà, bà mới tin đó là sự thật

Cũng theo bà Hải, năm 2020, khi nhận được tin báo bà Nguyễn Thị Thu mất do đột tử, bà lúc đó đang là Tổ trưởng khu phố 3 (phường Phú Sơn cũ) đã lập ban tang lễ để làm lễ đưa tang bình thường như những đám tang khác ở địa phương. Sự việc đã 5 năm rồi, nên đến giờ nhắc lại, bà vẫn không thể tin đó là chuyện có thật.

Lý do người phụ nữ "đã chết" bất ngờ trở về địa phương, theo bà Hải, lúc về gặp bà, Thu nói do đứa con trai út bị bệnh ung thư, cần người chăm sóc, trong khi muốn vào bệnh viện chăm con, đi lại cần phải có giấy tờ. "Cô ấy nói không có giấy tờ tùy thân, cứ sống chui, sống lủi như thế không được nên cô ấy đã trở về đề nghị xóa khai tử để làm lại giấy tờ" - bà Hải nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 21-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Thập (SN 1955; là mẹ Thu, ngụ cùng địa chỉ) để làm rõ hành vi giả chết để "trục lợi" bảo hiểm.

Lên kịch bản giả chết suốt 5 năm, Thu bỗng nhiên trở về địa phương trước sự ngỡ ngàng của người dân

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung, có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Tên tuổi, địa chỉ người này trùng với người mà UBND phường đã làm thủ tục khai tử năm 2020.

Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020 với lý do "đột tử".

Bà Trần Thị Thập (mẹ Thu) tại cơ quan công an

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường và xác định năm 2020, Thu lên kịch bản giả chết để trục lợi bảo hiểm với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.