Kinh tế

Vì sao nguồn cung ô tô tăng nhưng sức mua yếu

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ô tô Trung Quốc nhập về nhiều nhưng tiêu thụ vẫn chưa đạt được như kỳ vọng

Theo Cục Hải quan, năm 2025 Việt Nam nhập khẩu 205.630 ô tô, tăng 18,6% so với năm 2024. Đây là năm đầu tiên, lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vượt mốc 200.000 xe/năm, lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó có 152.854 ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, số còn lại là xe thương mại và xe chuyên dụng.

Nguyên nhân khiến cho số lượng ô tô nhập khẩu trong năm qua tăng cao do có hàng chục nhãn hiệu xe Trung Quốc mở bán tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, những hãng xe trên đã đưa về Việt Nam 47.895 xe, tăng 54,5% so với năm 2024 với đa dạng chủng loại như xe xăng, xe hybrid và xe thuần điện.

Còn các thị trường khác xuất bán xe nguyên chiếc sang thị trường Việt Nam chỉ tăng nhẹ. Chẳng hạn, Indonesia dẫn đầu số lượng xe bán sang thị trường Việt Nam trong năm qua là 78.156 xe, chỉ tăng nhẹ tăng 3,7%; kế đến là Thái Lan với 66.109 xe cũng tặng nhẹ hơn 3%.

Các mẫu xe bán chạy của Mitsubishi là Xpander, Xforce, mỗi tháng bán hàng ngàn chiếc. Cuối năm ngoái, hãng xe này cũng đã mở bán thêm mẫu xe gầm cao 7 chỗ Destinator với mức giá khoảng 800 triệu đồng cũng khá hút khách. Các mẫu xe hybrid của Toyota, Honda bán chạy cũng được nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á.

- Ảnh 1.

Xe Trung Quốc chưa thể tiêu thụ đủ mạnh tại thị trường Việt Nam

Hiện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) chưa công bố doanh số bán hàng tháng 12-2025. Riêng 11 tháng đầu năm 2025, các thành viên tiêu thụ được 328.669 xe, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024. Với mức tăng này được xem là bình thường, thậm chí còn thấp hơn nhiều so với năm 2022 với hơn 400.000 chiếc.

Ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Ô tô Hà Nội cho biết, do thị trường xe điện phát triển mạnh nên sức mua ô tô truyền thống giảm đi đáng kể. Suốt năm qua, hầu như các hãng xe đều phải "chạy" chương trình ưu đãi giảm giá mới có khách hàng.

Còn ông Trần Viết Nam, chủ showroom ô tô ở phường Bình Trưng, TPHCM, cho rằng theo số liệu trên cho thấy cả xe nhập khẩu và lắp ráp trong nước đều tăng. Trong đó, nhóm xe của các hãng Trung Quốc tăng khá mạnh, chỉ chứng minh về số lượng xe nhập vào thị trường Việt Nam. Trong khi xe Trung Quốc bán đến tay khách hàng trong năm qua chỉ chiếm số lượng khá khiêm tốn.

Ngoài ra, tổng quan thị trường cũng chỉ nêu số lượng ô tô xuất ra thị trường, tức chỉ đến các đại lý, còn đại lý có bán được hết nguồn xe này hay không lại là chuyện khác. Được biết đến thời điểm này lượng xe tồn kho trên thị trường là khá cao, lên đến hàng trăm ngàn chiếc, hiện các đại lý vẫn phải đua nhau giảm giá mạnh đối với xe có Vin năm sản xuất 2025, thậm chí 2024 vẫn còn.

Lý giải vì sao sức mua xe không tăng nhưng các hãng vẫn tăng số lượng nhập khẩu, hay lắp ráp trong nước, đại diện VAMA giải thích: do kế hoạch nhập khẩu, lắp ráp đều đã được thông qua từ trước nên phải thực hiện, không thể gián đoạn được.

Đại diện một hãng ô tô Nhật Bản cũng cho biết các hãng xe cũng bị vỡ kế hoạch đối với những mẫu xe gầm thấp, dẫn đến tiêu thụ giảm sút đáng kể. Ngược lại xe gầm cao, xe đa dụng lại được tiêu thụ tốt, buộc các hãng phải tìm mọi cách để bổ sung cho có xe đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ đó, nguồn cung trên thị trường lại thừa xe gầm thấp, còn xe gầm cao lại bị thiếu hụt ở một số mẫu do không đáp ứng kịp.

