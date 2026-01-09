Người mua ô tô ở Đà Nẵng "tá hỏa" khi lệ phí trước bạ "tăng kỳ lạ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Người mua ô tô ở Đà Nẵng "tá hỏa" khi lệ phí trước bạ "tăng kỳ lạ"

Trần Thường

(NLĐO) - Một số người mua ô tô tại TP Đà Nẵng cho biết rất bất ngờ khi lệ phí trước bạ vài dòng xe được điều chỉnh tăng khá cao so với trước đây

Theo một người dân, tháng 12-2025, anh đến đại lý ô tô Toyota trên địa bàn TP Đà Nẵng đặt mua chiếc xe Yaris Cross phiên bản xăng, có giá niêm yết 662 triệu đồng. Đại lý đặt lịch hẹn trong tháng 1-2026 giao xe.

Vừa qua, khách hàng này đi làm các thủ tục để nhận xe thì được đại lý thông báo mức phí trước bạ tăng hơn 8,5 triệu đồng so với tháng 12-2025 (từ 65,67 triệu lên 74,2 triệu đồng).

Người mua ô tô ở Đà Nẵng "tá hỏa" khi lệ phí trước bạ "tăng kỳ lạ" - Ảnh 1.

Nhiều người dân ở TP Đà Nẵng mua ô tô về đón Tết "tá hỏa" khi lệ phí trước bạ được điều chỉnh tăng khá cao (Ảnh minh họa AI/Trần Thường)

Phía đại lý cho biết mức thuế trước bạ hơn 74,2 triệu đồng là áp dụng theo giá công bố cũ của dòng xe Toyota Yaris Cross. Kể từ ngày 1-4-2024, Toyota đã điều chỉnh giảm giá bán dòng xe này từ 742 triệu đồng xuống còn 662 triệu đồng. Tuy nhiên, không rõ vì sao Thuế TP Đà Nẵng lại áp khung lệ phí trước bạ theo giá cũ.

Theo công bố, trong năm 2026, thuế trước bạ ô tô vẫn áp dụng mức cơ bản 10% cho xe 9 chỗ trở xuống lần đầu, nhưng giá tính thuế sẽ do UBND tỉnh/thành phố ban hành theo giá thị trường (có thể điều chỉnh tăng tối đa 50%), áp dụng mức 2% cho lần đăng ký thứ hai trở đi…

Phía đại lý cho biết Toyota Việt Nam đang làm việc lại với Tổng cục Thuế về mức tăng quá nhiều tại TP Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu, ngày 29-12-2025, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, đã ký quyết định ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn.

Trong bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng kèm theo quyết định trên, không có tên dòng xe Toyota Yaris Cross. Trong khi đó, một số dòng xe khác được áp giá tính thuế theo mức giá cũ chưa điều chỉnh.

Ví dụ, xe Toyota Vios E CVT đã được điều chỉnh giảm từ 528 triệu xuống còn 488 triệu từ ngày 1-3-2024; từ thời điểm đó, mức lệ phí trước bạ cũng giảm theo. Tuy nhiên, năm 2026, TP Đà Nẵng áp khung tính lệ phí trước bạ theo mức giá cũ.

Tương tự, dòng xe Toyota Veloz Cross TOP đã được điều chỉnh giá niêm yết giảm từ 698 triệu xuống 660 triệu đồng từ tháng 3-2024. Thế nhưng, TP Đà Nẵng áp khung tính lệ phí trước bạ theo mức giá cũ, với mức tăng lệ phí trước bạ tháng 1-2026 cao hơn 3,8 triệu đồng so với tháng 12-2025.

Đáng chú ý, phía đại lý thông tin cùng dòng xe Toyota Yaris Cross, người mua ở 2 địa phương lân cận Đà Nẵng là TP Huế và tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 1-2026, cơ quan thuế chỉ thu lệ phí trước bạ 65,67 triệu đồng.

Ngày 9-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Khánh Toàn, Trưởng Thuế TP Đà Nẵng, cho biết mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô theo nguyên tắc phù hợp với giá của thị trường.

Ông Toàn khẳng định sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát thông tin mà phóng viên phản ánh, nếu có sự nhầm lẫn trong áp dụng mức tính lệ phí trước bạ sẽ tham mưu UBND TP Đà Nẵng điều chỉnh cho phù hợp, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trên địa bàn.

Tin liên quan

Đà Nẵng tặng 5 m vải lụa và 1,5 triệu đồng cho người tròn 100 tuổi

Đà Nẵng tặng 5 m vải lụa và 1,5 triệu đồng cho người tròn 100 tuổi

(NLĐO) - Người thọ 100 tuổi trở lên được TP Đà Nẵng tặng quà 1,5 triệu đồng, riêng các cụ tròn 100 tuổi được tặng thêm 5 m vải lụa

Xe ben bất chấp biển cấm ở Đà Nẵng: Phường Hòa Khánh vào cuộc xử lý

(NLĐO) - Công an phường Hoà Khánh đã xác định 2 xe ben vi phạm đi vào đường cấm và phạt mỗi trường hợp 6 triệu đồng

Xã ở Đà Nẵng phản hồi thông tin công dân phản ánh về nạn trộm cát

(NLĐO) – Người dân xã Thượng Đức - TP Đà Nẵng phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép vào ban đêm, cơ quan chức năng của xã vào cuộc kiểm tra.

Đà Nẵng Xe ô tô lệ phí trước bạ Tổng cục thuế Phó Chủ tịch Thường trực mua ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo