Vì sao nhiều cuộc đấu giá lô cổ phần của công ty vốn Nhà nước bất thành?

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) liên tục thông báo nhiều vụ đấu giá lô cổ phần mà các công ty, tập đoàn nhà nước sở hữu ở một số công ty khác đang bất thành. Trong đó có những đơn vị đấu giá thất bại vì giá kêu đấu quá cao so với giá đang niêm yết.

Cụ thể, HNX vừa thông báo huỷ kết quả đấu giá lô cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) do Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu.

Theo kế hoạch, HNX sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần này vào ngày 26-12. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 19-12), không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần của công ty. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam do Tập đoàn VNPT sở hữu thì phiên đấu giá cổ phần của công ty không đủ điều kiện để tổ chức. Vì vậy, HNX thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá này.

Nhiều cuộc đấu giá lô cổ phần của công ty vốn Nhà nước bị hủy do không có người tham gia. Ảnh minh họa AI

Theo đó, số lượng cổ phiếu mà VNPT muốn rao bán là 188,7 triệu cổ phiếu MSB, tương đương 6,05% vốn điều lệ của ngân hàng này. Lô cổ phần được chào bán với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phiếu, giá trị ước tính khoảng 3.441 tỉ đồng.

Đáng nói là mức giá này cao hơn khoảng 40% so với thị giá cổ phiếu MSB đang giao dịch trên thị trường. MSB đang giao dịch dưới vùng giá 13.000 đồng/cổ phiếu với vốn hóa thị trường gần 40.000 tỉ đồng.

Việc VNPT thoái vốn tại Maritime Bank nằm trong lộ trình đã được phê duyệt theo đề án cơ cấu lại VNPT đến hết năm 2025, theo đó tập đoàn phải giảm tỉ lệ sở hữu xuống dưới 50% hoặc rút toàn bộ vốn tại 26 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong thời gian này, một số tập đoàn vốn Nhà nước cũng tiến hành thoái vốn tại nhiều công ty nhưng đa phần không thành công vì không có người tham gia đấu giá. Các chuyên gia cho rằng câu chuyện đằng sau của việc đấu giá cổ phần thất bại phải chăng do giá trị muốn thu về sau một thương vụ cao hơn thực tế. Vì nếu cao thì nhà đầu tư thà mua trên sàn chứ không mua qua đấu giá.

Cụ thể liên tục vài ngày qua, HNX cũng công bố thông tin hàng loạt công ty vốn Nhà nước phải hủy đấu giá vì không có người tham gia.

Điển hình như lô cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu do Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam sở hữu. Lẽ ra đấu giá vào 22-12 vừa qua, nhưng đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc thì không có nhà đầu tư đăng ký mua lô cổ phần của công ty. Vì vậy, HNX thông báo không tổ chức phiên đấu giá dự kiến vào ngày 22-12 vừa qua.

Công ty Thuốc lá Việt Nam cũng không thành công khi muốn tổ chức phiên đấu giá theo lô cổ phần của Công ty CP Dalatbeco do Công ty Thuốc lá Việt Nam sở hữu.

Tương tự là Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch và cổ phần tại Công ty CP VICEM Vận tải Hoàng Thạch do Tổng Công ty Xi măng Việt Nam sở hữu và Công ty CP Tấm Lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai do Tổng Công ty Xi măng Việt Nam sở hữu.