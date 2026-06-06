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Kinh tế

Vì sao nhiều gia đình bỏ trăm triệu đồng lắp điện mặt trời nhưng vẫn than không như kỳ vọng?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Một số khách hàng chưa được tư vấn đầy đủ về nhu cầu thực tế, dẫn đến việc lựa chọn công suất hệ thống không phù hợp.

Theo ghi nhận, không ít hộ gia đình đã đầu tư hàng trăm triệu đồng vào hệ thống điện mặt trời áp mái, nhưng hiệu quả thực tế lại không như kỳ vọng ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chênh lệch giữa kỳ vọng và khả năng vận hành thực tế của hệ thống.

Nhiều người tin rằng điện mặt trời có thể xóa bỏ hoàn toàn hóa đơn tiền điện hoặc hoàn vốn chỉ sau vài năm.

Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp trong ngành, sản lượng điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí lắp đặt, hướng mái, mức độ che bóng, điều kiện thời tiết, và đặc biệt là thói quen sử dụng điện của từng gia đình.

Bên cạnh đó, một số khách hàng chưa được tư vấn đầy đủ về nhu cầu thực tế, dẫn đến việc lựa chọn công suất hệ thống không phù hợp. Điều này khiến hiệu quả đầu tư không đạt như mong muốn.

Vì sao gia đình đầu tư điện mặt trời không như kỳ vọng trong năm 2026? - Ảnh 1.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Lê Nhất Chí Chung, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Giải pháp U-Solar, cho biết sai lầm phổ biến nhất là lựa chọn hệ thống chỉ dựa trên giá thành hoặc các cam kết tiết kiệm điện quá hấp dẫn. Nhiều người chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng thiết bị, năng lực thi công và chính sách bảo hành dài hạn. Ngoài ra, không ít trường hợp đầu tư theo xu hướng mà chưa đánh giá chính xác nhu cầu sử dụng điện, dẫn đến hệ thống quá lớn hoặc quá nhỏ.

Theo ông Chung, một hệ thống điện mặt trời áp mái được thiết kế và lắp đặt đúng kỹ thuật tại Việt Nam có thể giúp giảm từ 50% đến hơn 90% chi phí điện, tùy thuộc vào mức tiêu thụ và thời điểm sử dụng điện. Thời gian hoàn vốn phổ biến hiện nay dao động từ 3-5 năm đối với hệ không lưu trữ, và có thể lâu hơn nếu tích hợp pin lưu trữ.

Trong khi đó, tuổi thọ hệ thống có thể đạt 20-25 năm hoặc hơn nếu sử dụng thiết bị chất lượng và được bảo trì đúng cách.

Do đó, điện mặt trời nên được xem là một khoản đầu tư dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào thời gian hoàn vốn ngắn.

Vì sao gia đình đầu tư điện mặt trời không như kỳ vọng trong năm 2026? - Ảnh 2.

Trên thực tế, nhiều khách hàng thường quan tâm nhất đến chi phí đầu tư ban đầu, mức tiết kiệm tiền điện hàng tháng và thời gian hoàn vốn. Tuy nhiên, chính điều này khiến họ dễ bị thu hút bởi các giải pháp giá rẻ, mà bỏ qua những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả lâu dài như chất lượng thiết bị, tiêu chuẩn thi công và dịch vụ hậu mãi.

Hiện nay, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp điện mặt trời trọn gói, từ hệ hòa lưới đến hệ tích hợp pin lưu trữ, sử dụng các thương hiệu uy tín như Sigenergy, Pylontech, Huawei, JA Solar, Nexans và Weidmüller. Quy trình triển khai thường tập trung vào khảo sát, thiết kế và thi công nhằm đảm bảo hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

Về hậu mãi, nhiều thiết bị như biến tần và pin lưu trữ được bảo hành đến 10 năm, tấm pin có thể được bảo hành vật lý lên tới 30 năm, thậm chí áp dụng chính sách đổi mới 1 đổi 1 theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Vì sao gia đình đầu tư điện mặt trời không như kỳ vọng trong năm 2026? - Ảnh 3.

Để giảm áp lực tài chính ban đầu, một số đơn vị còn phối hợp với ngân hàng và quỹ đầu tư triển khai các gói trả góp linh hoạt, giúp người dân có thể lắp đặt hệ thống ngay mà chi phí được phân bổ theo khả năng tài chính.

Theo khuyến nghị của chuyên gia, yếu tố quan trọng nhất khi đầu tư điện mặt trời là lựa chọn đơn vị tư vấn và thi công uy tín, minh bạch về nguồn gốc thiết bị, sản lượng dự kiến và chính sách bảo hành.

Người dân nên yêu cầu khảo sát thực tế trước khi lắp đặt, đồng thời đánh giá tổng thể hiệu quả đầu tư trong suốt vòng đời hệ thống, thay vì chỉ so sánh chi phí ban đầu.

Một hệ thống điện mặt trời chất lượng không chỉ nằm ở giá thành, mà còn ở khả năng vận hành ổn định, sản lượng điện tạo ra bền vững và dịch vụ hậu mãi lâu dài. Đây mới là những yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư.

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