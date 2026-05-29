HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thêm động lực cho điện mặt trời Việt Nam

Lê Tỉnh

(NLĐO)- VCEA và JinkoSolar hợp tác nghiên cứu và cập nhật các xu hướng công nghệ tiên tiến nhất thế giới về quang điện và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Tại TPHCM, tập đoàn công nghệ năng lượng hàng đầu thế giới JinkoSolar vừa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập toàn cầu và 10 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Điểm nhấn mang tính chiến lược của ngày hội năng lượng là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) và JinkoSolar, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam.

Thêm động lực cho điện mặt trời Việt Nam - Ảnh 1.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) và Tập đoàn JinkoSolar

Ông Phan Ngọc Ánh, Trưởng Đại diện phía Nam - Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) tại TPHCM, Giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Alena (Alena Energy), khẳng định vị thế chủ động thông qua 3 nội dung hợp tác trọng tâm cùng đối tác toàn cầu. Trong đó, chủ trì và phối hợp tổ chức các diễn đàn khoa học, hội thảo chuyên ngành và chương trình đào tạo kỹ thuật quy mô lớn.

Hợp tác nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu và cập nhật các xu hướng công nghệ tiên tiến nhất thế giới về quang điện và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS). Tăng cường tư vấn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao tri thức thực tiễn nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp và các hội viên trực thuộc VCEA.

Theo ông Phan Ngọc Ánh, sự kết hợp giữa mạng lưới sâu rộng của VCEA và giải pháp công nghệ đỉnh cao từ JinkoSolar (như dòng mô-đun thế hệ mới Tiger Neo 3.0, hệ thống Jinko ESS và inverter thông minh Growatt) hứa hẹn sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho các dự án từ dân dụng đến quy mô công nghiệp (C&I) và tính thiết thực tại Việt Nam.

Tin liên quan

Giá tấm pin năng lượng, pin lưu trữ đồng loạt tăng giữa "cơn sốt" lắp điện mặt trời mái nhà

Giá tấm pin năng lượng, pin lưu trữ đồng loạt tăng giữa "cơn sốt" lắp điện mặt trời mái nhà

(NLĐO) - Chi phí lắp đặt điện mặt trời tăng đến 20% nhưng nhu cầu lắp đặt vẫn tăng do thời tiết nắng nóng và sự khuyến khích từ cơ quan quản lý.

Báo Người Lao Động và EVNHCMC tổ chức hội thảo về năng lượng

Sáng 5-5, Hội thảo “Bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của TPHCM" diễn ra tại Hội trường Báo Người Lao Động.

Điện lực TPHCM thông tin quan trọng cho người dân lắp đặt điện năng lượng mặt trời mái nhà

(NLĐO)- Điện lực TPHCM đã triển khai mục thông báo phát triển điện mặt trời mái nhà trên trang web và ứng dụng để người dân thuận tiện thông báo.

thị trường việt nam điện mặt trời xu hướng công nghệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo