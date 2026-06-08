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Sức khỏe

Vì sao nhiều người mới ngoài 20 tuổi đã “trên bảo dưới không nghe”?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Một nam nhân viên văn phòng 29 tuổi đến khám nam khoa Bệnh viện An Bình TPHCM do mất ngủ, giảm ham muốn

Điều khiến người bệnh bất ngờ là các xét nghiệm nội tiết ban đầu chưa ghi nhận bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, khi khai thác kỹ lối sống, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân thường xuyên ngủ sau 1 giờ sáng, ngồi làm việc kéo dài, ít vận động, căng thẳng liên tục và lệ thuộc vào các nội dung kích thích trên mạng để giải tỏa áp lực.

Những trường hợp tương tự đang xuất hiện ngày càng nhiều ở nhóm nam giới trẻ trong vài năm gần đây. Không ít người mới ngoài 20 tuổi hoặc đầu tuổi 30 đã đi khám vì giảm ham muốn, rối loạn cương hoặc xuất tinh sớm, dù trước đó không có bệnh lý nền rõ ràng như đái tháo đường, tim mạch hay suy nội tiết nặng.

ThS-BSCKI Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu - Bệnh viện An Bình, cho biết rối loạn chức năng tình dục ở nam giới trẻ hiện nay thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là hệ quả của nhiều yếu tố lối sống kéo dài qua nhiều năm.

Ngoài 20 đã “trên bảo dưới không nghe” - Ảnh 1.

ThS-BSCKI Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình, tư vấn cho bệnh nhân

Trong đó, thiếu ngủ là yếu tố rất phổ biến. Testosterone ở nam giới được sản xuất nhiều trong giai đoạn ngủ sâu vào ban đêm. Việc ngủ muộn kéo dài, thức khuya thường xuyên hoặc chất lượng giấc ngủ kém có thể ảnh hưởng đến nội tiết, năng lượng và chức năng tình dục.

Bên cạnh đó là áp lực tâm lý kéo dài. Nhiều người trẻ duy trì cường độ làm việc cao, ít thời gian nghỉ ngơi, thường xuyên căng thẳng hoặc lo âu về hiệu suất công việc. Stress mạn tính có thể làm giảm ham muốn, ảnh hưởng khả năng cương và khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài.

Ít vận động và tăng cân cũng là yếu tố thường gặp. Theo các bác sĩ, mỡ nội tạng, đặc biệt vùng bụng, có liên quan đến giảm testosterone và ảnh hưởng sức khỏe mạch máu, trong khi khả năng cương phụ thuộc nhiều vào hệ mạch máu và thần kinh.

Ngoài ra, việc tiếp xúc quá thường xuyên với các nội dung kích thích mạnh trên mạng cũng đang được ghi nhận ngày càng nhiều ở nhóm bệnh nhân trẻ. Các chuyên gia cho rằng điều này có thể làm giảm đáp ứng với kích thích tình dục trong đời thực nếu kéo dài nhiều năm, đặc biệt khi đi kèm lối sống cô lập và thiếu giao tiếp xã hội.

Điều đáng lo ngại là các thay đổi này thường diễn ra âm thầm. Ban đầu, người bệnh chỉ cảm thấy hơi giảm hứng thú, dễ mệt, khó tập trung hoặc ngủ không sâu giấc. Vì triệu chứng chưa quá rõ rệt nên nhiều người thường bỏ qua hoặc tự tìm đến các sản phẩm tăng cường sinh lý được quảng cáo trên mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới trẻ nên chú ý nhiều hơn đến lối sống hằng ngày thay vì chỉ tìm giải pháp cải thiện tức thời. Việc duy trì giấc ngủ đều đặn, tập luyện thể lực, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia, thuốc lá và giảm lệ thuộc vào các kích thích số có thể giúp cải thiện đáng kể sức khỏe tình dục.

Khi xuất hiện các dấu hiệu kéo dài như giảm ham muốn, khó cương, xuất tinh sớm hoặc mệt mỏi kéo dài, nam giới nên đi khám sớm để được đánh giá toàn diện về nội tiết, tâm lý và các bệnh lý liên quan.



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