Sức khỏe

Căng thẳng, stress… khiến nhiều người trẻ “trên bảo dưới không nghe”

Ngân Hà

(NLĐO)- Rối loạn cương không phải là vấn đề đáng xấu hổ, càng không nên được xử lý bằng lời truyền miệng hay quảng cáo thiếu kiểm chứng.

Anh T.N.V (29 tuổi, ở TPHCM) đến khám nam khoa Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng lo lắng kéo dài vì khả năng cương giảm sút nhiều tháng qua. Theo V, gần đây công việc nhiều áp lực, thường xuyên thức khuya, căng thẳng kéo dài khiến anh cảm nhận nhu cầu sinh lý giảm dần.

Căng thẳng, stress… làm nhiều người trẻ “trên bảo dưới không nghe” - Ảnh 1.

BS.CKII Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu-Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tư vấn cho bệnh nhân

Tình trạng khó duy trì độ cương cứng "cậu nhỏ" khi gần gũi với vợ bắt đầu xuất hiện. Gần nửa năm nay, vợ chồng V. muốn có con nhưng chính tình trạng rối loạn cương khiến anh càng bất an, né tránh chuyện chăn gối.

Anh V. thường xuyên tìm kiếm thông tin trên mạng với hy vọng có thể tự khắc phục. Hàng loạt sản phẩm quảng cáo hấp dẫn về thuốc gia truyền, thuốc bổ thận, tăng cường sinh lý được giới thiệu nhưng anh chưa sử dụng mà đến bệnh viện để kiểm tra.

Theo BSCKII Nguyễn Xuân Toàn, Trưởng Khoa Ngoại thận - Tiết niệu Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tỉ lệ nam giới trẻ tuổi bị rối loạn cương chiếm khoảng 8 - 15%, với dấu hiệu giảm cương buổi sáng là chi tiết quan trọng cần được lưu ý. 

Đây có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể đang chịu tác động của stress kéo dài, rối loạn giấc ngủ hoặc thay đổi nội tiết, thậm chí có thể là dấu hiệu gợi ý bệnh lý chuyển hóa chứ không đơn thuần chỉ là mệt mỏi nhất thời.

"Rối loạn cương có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và đánh giá đúng. Nam giới nên đi khám khi có các biểu hiện như giảm cương buổi sáng kéo dài, khó duy trì độ cương, giảm ham muốn, mệt mỏi, cảm giác thiếu năng lượng. Việc thăm khám sớm không chỉ giúp cải thiện chức năng tình dục mà còn giúp nhận diện những rối loạn nội tiết, tâm lý hoặc lối sống đang âm thầm tác động lên sức khỏe toàn diện"- BS Toàn nhấn mạnh.

“Xả stress” bằng cách ném, đập đầu búp bê Natasha hình dáng giống em bé

(NLĐO) - Chơi búp bê Natasha bằng cách ném, đập đầu, hành hạ… có thể khiến trẻ hình thành cách bộc lộ cảm xúc thông qua bạo lực, làm tổn thương người khác.

