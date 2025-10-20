Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 14-10, Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn NextTech và 9 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc từ cơ quan điều tra, năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số người có chuyên môn phát triển dự án “đồng tiền số AntEx”, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, cam kết đầu tư 50 triệu USD thông qua quỹ Next100 Blockchain.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định dự án không được triển khai như cam kết. Thay vì phát triển sản phẩm, nhóm đã rút tiền từ ví tổng, chuyển sang ví cá nhân và các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech, chiếm đoạt tài sản của khoảng 30.000 nhà đầu tư, với số tiền đặc biệt lớn.

Trước vụ AntEx, hàng loạt dự án tiền ảo “ma” cũng từng bị cơ quan chức năng triệt phá với chiêu trò tương tự. Tháng 8-2025, Công an TP Hà Nội đã bắt nhóm điều hành Wingstep và Naga Kingdom, lừa hơn 3.000 người với tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng.

Còn tháng 5-2025, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đường dây Matrix Chain (MTC) – mô hình đa cấp tiền ảo chiếm đoạt gần 10.000 tỉ đồng, được xem là vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số lớn nhất tại Việt Nam.

Điều đáng nói, dù cơ quan chức năng và chuyên gia liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn bị cuốn vào các dự án chưa được cấp phép vì tin vào “giấc mơ đổi đời”. Ông N.N. (ngụ TP HCM) chia sẻ: “Thời COVID-19, khi tiền ảo tăng giá, tôi đầu tư vào vài dự án được quảng cáo trên mạng. Lúc đầu lãi 15%-20% mỗi ngày nhưng khi muốn rút tiền thì không được, sau đó dự án "bốc hơi". Tôi mất hơn 80% vốn mà cũng không biết mình bị lừa hay do thị trường”.

Người dân cần phải cảnh giác trước quảng cáo siêu lợi nhuận của các dự án tiền ảo lừa đảo

Bà Lê Ngọc Mỹ Tiên, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP BlockchainWork, cho rằng nguyên nhân chính khiến nhiều người bị lừa là do lòng tham và thiếu hiểu biết.

Các dự án lừa đảo thường hứa hẹn mức lợi nhuận cao bất thường, ban đầu trả lãi đúng hẹn để tạo lòng tin, sau đó dụ người tham gia lôi kéo thêm người mới bằng lời hứa hoa hồng hấp dẫn.

"Đây là chiêu trò quen thuộc của các dự án lừa đảo tiền ảo. Dù cơ quan chức năng và chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo nhưng trước sức hấp dẫn của lợi nhuận siêu khủng, nhiều người vẫn bị cuốn vào và trở thành nạn nhân"- bà Tiên cho hay.

Một giám đốc doanh nghiệp trong lĩnh vực blockchain cho biết thêm, các dự án lừa đảo thường đội lốt thương hiệu quốc tế, đặt tên na ná những sàn uy tín như Binance hay đồng tiền số lớn nhất thế giới là Bitcoin, đồng thời áp dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, quảng cáo lợi nhuận hàng trăm % mỗi năm.

Không dừng lại ở đó, chúng còn dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, khoe siêu xe, biệt thự, hoặc mời người nổi tiếng quảng bá để đánh vào tâm lý đám đông.

"Nhiều nhà đầu tư dù thua lỗ vẫn không nhận ra mình bị lừa mà vẫn cho rằng đầu tư có rủi ro, trong khi thực tế họ đã bỏ tiền vào một dự án không có thật" - giám đốc này chia sẻ.

Từ những vụ việc nói trên, các chuyên gia này khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các dự án tiền ảo chưa được cấp phép, không tin vào quảng cáo siêu lợi nhuận hay có người nổi tiếng bảo chứng.