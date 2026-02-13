HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
Khoa học

Vì sao tơ nhện chắc hơn thép?

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ và Anh đã giải mã được bí mật phân tử của sợi tơ nhện, mở đường cho một loại vật liệu đột phá trong lĩnh vực y tế, quốc phòng...

Theo SciTech Daily, nhóm tác giả từ Đại học bang San Diego (Mỹ) và King's College London (KCL - Anh) đã khám phá các tương tác phân tử tạo nên những đặc tính đáng kinh ngạc của tơ nhện.

Vì sao tơ nhện cứng hơn thép? - Ảnh 1.

Tơ nhện có độ bền đáng kinh ngạc - Ảnh: SCITECH DAILY

Công bố phát hiện trên tạp chí khoa học PNAS, các tác giả cho biết sợi tơ nhện được tạo thành từ protein, những chuỗi dài được cấu tạo từ các axit amin. Bên trong các protein này, một số axit amin tương tác với nhau theo cách hoạt động như những "miếng dán" phân tử.

Những liên kết lặp đi lặp lại và có thể đảo ngược này giúp các protein tập hợp, sắp xếp và cuối cùng khóa chặt vào một cấu trúc có thể chịu được sự kéo giãn và tải trọng nặng.

Để đi đến phát hiện này, nhóm tác giả đã kết hợp giữa các công cụ tính toán và thực nghiệm tiên tiến bao gồm mô phỏng động lực học phân tử, mô hình cấu trúc AlphaFold3 và quang phổ cộng hưởng từ hạt nhân.

Phương pháp này đã chứng minh rằng các axit amin arginine và tyrosine trong tơ nhện tương tác với nhau nhằm kích hoạt sự tập hợp ban đầu của các protein.

Điều quan trọng là những tương tác này vẫn tiếp tục diễn ra trong suốt quá trình hình thành sợi tơ, giúp tạo nên cấu trúc nano phức tạp chịu trách nhiệm cho hiệu suất cơ học vượt trội.

“Nghiên cứu này cung cấp lời giải thích ở cấp độ nguyên tử về cách các protein không có cấu trúc xác định lắp ráp thành các cấu trúc có trật tự cao và hiệu suất cao” - giáo sư Chris Lorenz từ KCL cho biết.

Cũng theo giáo sư Lorenz, kết quả trên cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng lớn của tơ nhện trong các lĩnh vực như sản xuất quần áo bảo hộ nhẹ, linh kiện máy bay, cấy ghép y tế phân hủy sinh học, robot mềm...

“Vũ khí bí mật” đầy bất ngờ của pharaoh 3.300 năm trước

“Vũ khí bí mật” đầy bất ngờ của pharaoh 3.300 năm trước

(NLĐO) - Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một hiện vận độc đáo từ lăng mộ Tutankhamun, vị pharaoh lừng danh của Ai Cập.

Người Trái Đất sắp thấy được một vật thể mới bằng mắt thường

(NLĐO) - Sau cú tiếp cận Mặt Trời, vật thể C/2026 A1 (MAPS) có thể sáng đến mức có thể được nhìn thấy bằng mắt thường giữa ban ngày.

Phát hiện "nơi trú ẩn" bất ngờ ở hành tinh khác

(NLĐO) - Dữ liệu từ tàu Magellan của NASA chứng minh Trái Đất thực sự có "một người anh em song sinh".

