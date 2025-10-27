HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vì sao TP Huế, Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung xảy ra đợt mưa đặc biệt lớn và kéo dài tới khi nào?

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo trong 2 ngày tới, nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn, cục bộ ở TP Huế, Đà Nẵng có nơi trên 800 mm.

Chiều ngày 27-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lý giải nguyên nhân gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ở các tỉnh miền Trung là do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1.500-5.000 m.

Mưa lớn miền Trung: Nguyên nhân và Dự báo thời tiết tại TP Huế , Đà Nẵng - Ảnh 1.

Quân khu 5 hỗ trợ đưa người dân, du khách bị mắc kẹt do nước lũ ở Hội An đến nơi an toàn. Ảnh: Trần Thường

"Đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung, các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra" - ông Khiêm cho biết.

Dự báo trong 2 ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh, vì thế từ chiều tối 27-10 đến hết ngày 29-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm, TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 300-500 mm, cục bộ có nơi trên 800 mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Từ đêm 29 và ngày 30-10, khi gió Đông có xu hướng giảm dần, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Từ đêm 30-10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.

Từ nay đến hết năm 2025, dự báo bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông còn khoảng 2-3 cơn và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng còn khoảng 1-2 cơn.

Lượng mưa cả nước trong tháng 11 cao hơn trung bình nhiều năm

Theo ông Mai Văn Khiêm, từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12-2025, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk.

Dự báo tháng 11-2025, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-30%, có nơi còn cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, ngoại trừ khu vực vùng núi phía Bắc có xu hướng thiếu hụt khoảng 10-20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tháng 12-2025, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắc phổ biến từ 250-580 mm, ở mức cao hơn từ 50-150 mm so với trung bình nhiều năm; khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh phổ biến từ 15-40 mm, riêng Hà Tĩnh tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, thiếu hụt từ 5-10 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Các khu vực khác tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80 mm, cao hơn từ 10-40 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tin liên quan

Sau mưa lũ dữ dội, người dân Huế đón tin vui bất ngờ

Sau mưa lũ dữ dội, người dân Huế đón tin vui bất ngờ

(NLĐO) - Dự báo mưa sẽ giảm cường độ, nước trên sông Bồ sau khi vượt đỉnh của cơn lũ lịch sử năm 1999 thì đang xuống. Các sông khác mực nước cũng sẽ hạ.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp mưa lũ ở miền Trung

(NLĐO) - Ngày 27-10, Thủ tướng Chính phủ ký công điện số 203 về tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ.

Mưa lớn kéo dài, nhiều vườn thanh long ở Lâm Đồng bị ngập sâu

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài làm nước sông Cà Ty dâng cao, hàng chục ha thanh long ở Lâm Đồng ngập sâu, người dân chạy đua cứu vườn.

Lượng mưa mưa lũ mưa mưa lũ ở Huế ngập lụt ở Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo