Thời sự

Mưa lớn kéo dài, nhiều vườn thanh long ở Lâm Đồng bị ngập sâu

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài làm nước sông Cà Ty dâng cao, hàng chục ha thanh long ở Lâm Đồng ngập sâu, người dân chạy đua cứu vườn.

Trưa 27-10, nước sông Cà Ty tiếp tục dâng cao tại khu vực cầu Đúc (nối xã Tuyên Quang và phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng), dòng chảy xiết gần chạm mặt cầu. 

Lực lượng chức năng đã căng dây ngăn người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Cầu Đúc là tuyến giao thông chính giữa hai địa bàn xã Tuyên Quang và phường Bình Thuận nên khi bị ngập, người dân phải đi vòng xa hàng km. 

Nước dâng trắng đồng, nhiều vườn thanh long ở Lâm Đồng bị ngập sâu - Ảnh 1.

Nhiều vườn thanh long tại Lâm Đồng ngập đến ngọn chỉ sau một đêm mưa

Gần đó, hàng chục ha thanh long bị nước sông tràn vào gây ngập úng, nhiều vườn trắng nước chỉ còn thấy ngọn, có vườn bị cô lập giữa biển nước.

Theo người dân, mưa lớn từ tối 26-10 cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Cà Ty dâng nhanh.

CLIP: Nhiều vườn thanh long tại Lâm Đồng ngập đến ngọn chỉ sau một đêm mưa

Dù trời đã tạnh mưa nhưng nước rút chậm, dòng chảy vẫn mạnh. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, cảnh báo nguy cơ hư hại nặng nếu mưa còn kéo dài.

Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Bình Thuận thông báo đến các xã vùng hạ lưu về việc xả lũ hồ Cà Giây và tăng lưu lượng xả hồ Sông Lũy do mưa lớn. 


Các địa phương Hải Ninh, Hồng Thái, Bắc Bình, Phan Rí Cửa, Phan Sơn, Sông Lũy và Lương Sơn được yêu cầu khẩn trương thông báo, triển khai phương án phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu để tránh sự cố đáng tiếc.

Phóng sự ảnh: Hội An ngập nặng, người dân chèo thuyền đi trong phố cổ

Phóng sự ảnh: Hội An ngập nặng, người dân chèo thuyền đi trong phố cổ

(NLĐO) - Nước từ thượng nguồn đổ về do mưa lớn, các thủy điện xả lũ, nhiều tuyến đường trong Khu phố cổ Hội An - TP Đà Nẵng ngập chìm trong biển nước.

Hạ du đang ngập, thượng nguồn mưa lớn, nhiều thủy điện ở Đà Nẵng tăng xả lũ

(NLĐO) – Sau vài tiếng giảm mưa, đến sáng nay, nhiều xã vùng cao của Đà Nẵng có mưa lớn trở lại, nước đổ về hồ thủy điện tăng cao buộc phải xả xuống hạ du.

Nhiều tỉnh miền Trung mưa như trút, dự báo có nơi tới 800 mm, ngập lụt diện rộng

(NLĐO) - Từ ngày 27-10 đến sáng sớm ngày 29-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

