Mưa lớn kéo dài, nhiều vườn thanh long ở Lâm Đồng bị ngập sâu

Trưa 27-10, nước sông Cà Ty tiếp tục dâng cao tại khu vực cầu Đúc (nối xã Tuyên Quang và phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng), dòng chảy xiết gần chạm mặt cầu.

Lực lượng chức năng đã căng dây ngăn người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Cầu Đúc là tuyến giao thông chính giữa hai địa bàn xã Tuyên Quang và phường Bình Thuận nên khi bị ngập, người dân phải đi vòng xa hàng km.

Gần đó, hàng chục ha thanh long bị nước sông tràn vào gây ngập úng, nhiều vườn trắng nước chỉ còn thấy ngọn, có vườn bị cô lập giữa biển nước.

Theo người dân, mưa lớn từ tối 26-10 cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Cà Ty dâng nhanh.

Dù trời đã tạnh mưa nhưng nước rút chậm, dòng chảy vẫn mạnh. Chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại, cảnh báo nguy cơ hư hại nặng nếu mưa còn kéo dài.

Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Bình Thuận thông báo đến các xã vùng hạ lưu về việc xả lũ hồ Cà Giây và tăng lưu lượng xả hồ Sông Lũy do mưa lớn.





Các địa phương Hải Ninh, Hồng Thái, Bắc Bình, Phan Rí Cửa, Phan Sơn, Sông Lũy và Lương Sơn được yêu cầu khẩn trương thông báo, triển khai phương án phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Hiện các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu để tránh sự cố đáng tiếc.