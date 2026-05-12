Kinh tế

Vì sao TPHCM đồng ý cấp sổ hồng chỗ đậu ô tô ở chung cư Him Lam Riverside?

Quốc Anh - Sơn Nhung

(NLĐO) - Tổ công tác 1645 của TPHCM vừa họp và giải quyết cấp sổ hồng cho 281 người mua chỗ đậu ô tô tại chung cư Him Lam Riverside theo đề nghị của chủ đầu tư

Chung cư lô A2, A3 thuộc khu nhà ở Him Lam Riverside, phường Tân Hưng, TP HCM có 884 căn hộ và 281 chỗ đậu ô tô tầng hầm. Theo thông báo của chủ đầu tư - Công ty CP Him Lam, người mua được quyền sử dụng cố định một ô đậu xe và có thể chuyển nhượng lại cho bên thứ ba thông qua hợp đồng riêng.

Về pháp lý dự án, ngày 29-9-2008, Sở Xây dựng TPHCM ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Him Lam Riverside, bao gồm 2 block chung cư A2 và A3.

Đến năm 2012, Sở Xây dựng tiếp tục điều chỉnh một số nội dung của quyết định này. Trong đó, diện tích sàn xây dựng chung cư A3 tăng từ 53.587 m² lên 54.791 m²; diện tích sàn căn hộ tăng từ 35.258 m² lên 35.694 m².

TPHCM cấp sổ hồng cho chỗ đậu xe tại chung cư Him Lam Riverside năm 2026 - Ảnh 1.

Chung cư Him Lam Riverside

Theo quyết định phê duyệt dự án, phần sở hữu riêng gồm 1.197 căn hộ để bán kinh doanh với tổng diện tích hơn 99.368 m²; khu thương mại - dịch vụ rộng 6.411m² và khu vực đậu ô tô 24.104 m² do chủ đầu tư giữ lại khai thác. Trong khi đó, phần sở hữu chung bao gồm khu vực để xe máy, xe đạp và các hạng mục phục vụ cộng đồng cư dân.

Năm 2015 và 2016, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đã có văn bản chấp thuận nghiệm thu, cho phép đưa công trình chung cư A2 và A3 vào sử dụng.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty CP Him Lam đối với phần diện tích đậu ô tô tầng hầm 1 gồm 98 chỗ và tầng hầm 2 gồm 183 chỗ, theo hình thức sở hữu riêng.

Theo đại diện chủ đầu tư, từ năm 2019, Công ty CP Him Lam đã bàn giao toàn bộ việc quản lý vận hành, nhà sinh hoạt cộng đồng, tầng hầm xe máy và kinh phí bảo trì liên quan phần diện tích thương mại cho ban quản trị chung cư. Riêng khu vực đậu ô tô vẫn thuộc phần sở hữu riêng của doanh nghiệp.

Liên quan đề nghị cấp sổ hồng cho người mua chỗ đậu ô tô tầng hầm tại chung cư A2, A3, Tổ công tác 1645 của TP HCM cuối tuần qua đã tổ chức họp với các sở, ngành để rà soát các nội dung liên quan như sở hữu riêng - chung, xây dựng, môi trường, hạ tầng kỹ thuật và nghĩa vụ tài chính.

Ông Thân Thế Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, cho biết Sở Xây dựng xác định khu vực tầng hầm để ô tô thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cấp sổ hồng cho phần diện tích này. Vì vậy, việc chuyển nhượng và cấp sổ hồng cho người mua chỗ đậu ô tô được xác định là phù hợp quy định pháp luật.

Sau khi nghe ý kiến các đơn vị liên quan, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, tổ trưởng Tổ công tác 1645 - đã thống nhất với đề xuất của chủ đầu tư về việc cấp sổ hồng cho người mua chỗ đậu ô tô tại chung cư A2, A3 Khu nhà ở Him Lam.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, việc bán chỗ đậu xe theo hình thức "sử dụng độc quyền" và đề xuất cấp sổ hồng cho người mua của chủ đầu tư đang vấp phải phản ứng từ một bộ phận cư dân, Họ cho rằng điều này không phù hợp với các thỏa thuận trước đây và quy định pháp luật hiện hành.

Báo Người Lao Động đang tiếp tục theo dõi vụ việc để cập nhật sớm nhất đến bạn đọc.

Ngoài CityLand Park Hills, những chung cư nào ở TPHCM từng bán chỗ đậu xe?

Ngoài CityLand Park Hills, những chung cư nào ở TPHCM từng bán chỗ đậu xe?

(NLĐO) - Không chỉ chủ đầu tư chung cư CityLand Park Hills bán chỗ đậu xe 500 triệu đồng mà đã có nhiều chủ đầu tư làm điều này sau khi bàn giao nhà

UBND Phường Gò Vấp yêu cầu CityLand báo cáo khẩn vụ bán chỗ đậu xe 500 triệu đồng

(NLĐO)- UBND phường Gò Vấp (TPHCM) yêu cầu CityLand và Ban Quản trị chung cư CityLand Park Hills báo cáo vụ bán chỗ đậu xe giá 500 triệu đồng.

Tranh cãi từ việc rao bán chỗ đậu xe ở chung cư

Mỗi chỗ đậu ô tô ở chung cư CityLand Park Hills được chủ đầu tư thông báo bán với giá dự kiến từ 400-500 triệu đồng

