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Sức khỏe

Vì sao trẻ béo phì dễ bị lún dương vật?

N.Dung

(NLĐO) - Lún dương vật ở trẻ không phải lúc nào cũng do bẩm sinh. Theo bác sĩ, béo phì là nguyên nhân phổ biến, có thể gây khó vệ sinh và viêm tái phát.

Nhiều phụ huynh đưa con đi khám trong tâm trạng lo lắng khi thấy dương vật của trẻ ngày càng "ngắn lại", thậm chí gần như biến mất. Không ít người nghi ngờ con mắc dị tật bẩm sinh hoặc chậm phát triển cơ quan sinh dục.

Vì sao trẻ béo phì dễ bị lún dương vật? - Ảnh 1.

Lún dương vật ở trẻ có thể liên quan đến béo phì. Ảnh minh họa

Béo phì khiến dương vật bị lún thế nào?

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nguyên nhân phổ biến lại là tình trạng thừa cân, béo phì.

Lún dương vật là tình trạng thân dương vật bị che lấp một phần hoặc gần như hoàn toàn bởi lớp da, mô mềm hoặc tổ chức mỡ vùng mu.

Ở trẻ béo phì, mỡ tích tụ nhiều ở bụng dưới và trên xương mu khiến phần gốc dương vật bị che phủ, tạo cảm giác dương vật ngắn hơn thực tế.

"Chiều dài thật của dương vật không thay đổi, nhưng phần thân bị ẩn trong lớp mỡ dày nên phụ huynh thường nhầm là dương vật nhỏ hoặc chậm phát triển"- bác sĩ Phúc giải thích.

Ngoài lớp mỡ dày, béo phì kéo dài còn có thể làm các mô nâng đỡ quanh gốc dương vật bị giãn, khiến dương vật càng dễ tụt sâu vào trong.

Khi trẻ nằm hoặc ngồi, hiện tượng này thường rõ hơn. Nếu ấn nhẹ lớp mỡ vùng mu xuống, thân dương vật sẽ lộ ra nhiều hơn.

Theo bác sĩ Phúc, đây không đơn thuần là vấn đề hình thể mà còn làm việc vệ sinh vùng kín trở nên khó khăn. Nước tiểu và cặn bẩn dễ tích tụ trong các nếp da, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Trẻ có thể bị viêm bao quy đầu tái diễn, đỏ, ngứa, sưng đau vùng kín, tiểu khó, tia nước tiểu yếu hoặc tiểu lệch hướng. Nếu tình trạng viêm kéo dài, sẹo xơ có thể hình thành và khiến lún dương vật nặng hơn.

Đừng nhầm lún dương vật với dương vật nhỏ bẩm sinh

Bác sĩ Phúc cho biết một trong những nhầm lẫn phổ biến của phụ huynh là cho rằng trẻ bị dương vật nhỏ bẩm sinh.

Ở trẻ bị lún dương vật do béo phì, kích thước thực tế của dương vật vẫn bình thường. Khi bác sĩ ép lớp mỡ vùng mu hoặc kéo nhẹ thân dương vật ra ngoài, chiều dài vẫn đạt chuẩn theo lứa tuổi.

Trong khi đó, dương vật nhỏ bẩm sinh là tình trạng chiều dài dương vật thực sự thấp hơn mức bình thường, thường liên quan đến rối loạn nội tiết hoặc các bất thường bẩm sinh.

Theo bác sĩ Phúc, ở nhiều trẻ béo phì đơn thuần, tình trạng lún dương vật có thể cải thiện rõ khi trẻ giảm cân và kiểm soát tốt cân nặng.

Nên đưa trẻ đi khám nếu dương vật gần như bị che lấp hoàn toàn, trẻ tiểu khó, tiểu đau, viêm bao quy đầu tái phát nhiều lần hoặc tình trạng không cải thiện dù đã giảm cân.

"Cha mẹ không nên tự kéo mạnh dương vật hoặc tự nong bao quy đầu tại nhà vì có thể gây chảy máu, tổn thương và để lại sẹo. Nên đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường để hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe sinh sản trong tương lai" - bác sĩ Phúc lưu ý,

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