Thể thao

Vì sao World Cup không có trọng tài VAR Đông Nam Á?

Hoàng Tú

(NLĐO) - Sự vắng mặt của Đông Nam Á trong danh sách trọng tài World Cup 2026 không gây bất ngờ.

Nhưng việc khu vực này không có cả đại diện trong tài VAR là chi tiết đáng chú ý, bởi đó không còn là câu chuyện cá nhân, mà là vấn đề của cả hệ thống vận hành bóng đá trong khu vực.

Chưa vượt qua bài kiểm tra VAR

Việc không có trọng tài chính có thể được lý giải bằng kinh nghiệm và áp lực trận đấu. Nhưng việc vắng mặt cả ở VAR tại FIFA World Cup 2026 cho thấy một khoảng cách sâu hơn.

Vì sao World Cup không có trọng tài VAR Đông Nam Á? - Ảnh 1.

Bởi VAR không đòi hỏi thể lực, không chịu áp lực trực diện từ cầu thủ và, về lý thuyết, là môi trường công bằng hơn. Nhưng chính ở nơi tưởng như trung tính đó, khoảng cách lại lộ rõ nhất.

VAR không chỉ là công nghệ. Đó là khả năng đọc tình huống, chuẩn hóa quy trình và kỷ luật ra quyết định ở mức gần như tuyệt đối. Những năng lực này không thể hình thành từ các khóa đào tạo ngắn hạn, mà là kết quả của một hệ thống vận hành ổn định, nơi mọi quyết định đều được phân tích, kiểm chứng và chuẩn hóa liên tục.

Trong khi đó, ở nhiều giải đấu Đông Nam Á, VAR vẫn gây tranh cãi nhiều hơn tạo niềm tin. Quy trình can thiệp thiếu ổn định, tiêu chuẩn chưa nhất quán, và công nghệ tồn tại nhưng niềm tin thì chưa.

Đó là lý do vì sao trọng tài VAR ở Đông Nam Á chưa đủ chuẩn cho sân chơi của FIFA. Khoảng cách không nằm ở một vài cá nhân, mà nằm ở nền tảng hệ thống phía sau họ.

Ở cấp độ cao nhất, nơi mỗi quyết định được soi lại từng khung hình, sai số gần như không được chấp nhận. Khi chưa quen với môi trường đó, việc đứng ngoài là điều khó tránh khỏi.

Giới hạn của môi trường thi đấu

Một trọng tài khó có thể vượt xa môi trường mà họ trưởng thành. Các giải như V.League 1 hay Thai League 1 đã có bước tiến về tổ chức và chuyên nghiệp hóa. Tuy nhiên, những vấn đề mang tính cấu trúc vẫn tồn tại: áp lực lớn từ cầu thủ và ban huấn luyện, kỷ luật chiến thuật chưa cao, và tranh cãi ngoài chuyên môn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Vì sao World Cup không có trọng tài VAR Đông Nam Á? - Ảnh 2.

Thai League 1 thường được xem là chuẩn cao nhất Đông Nam Á, với nền tảng tài chính tốt hơn, mức độ chuyên nghiệp cao hơn và đã áp dụng VAR. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tốc độ thi đấu của giải vẫn chưa đạt đến trình độ hàng đầu châu Á khi so với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Saudi Arabia.

Trọng tài cũng chưa có nhiều cơ hội cọ xát ở các trận đấu đỉnh cao cấp châu lục, trong khi hệ thống đào tạo chưa xây dựng được một lộ trình ổn định để phát triển lực lượng trọng tài chất lượng cao. Nói ngắn gọn, Thai League 1 là "đỉnh" của khu vực. Nhưng "đỉnh" này vẫn còn thấp so với tiêu chuẩn World Cup.

Khoảng cách vì thế không nằm ở con người, mà nằm ở quy trình. Đông Nam Á không thiếu trọng tài có năng lực, nhưng thiếu hệ thống đánh giá độc lập, thiếu môi trường phân tích đủ sâu và thiếu sự chuẩn hóa trong từng quyết định nhỏ.

Các nền bóng đá hàng đầu coi trọng tài là một nghề chuyên nghiệp toàn thời gian, với lộ trình rõ ràng và hệ thống dữ liệu để kiểm soát chất lượng.




Lời giải "chuẩn" trọng tài

Lời giải "chuẩn" trọng tài

Đông Nam Á và Nam Á không có sự góp mặt của trọng tài tại FIFA World Cup 2026

HLV Velizar Popov và “duyên nợ” với trọng tài V-League

(NLĐO) - Tâm điểm trong chiến thắng tối thiểu của Thể Công Viettel trước Thanh Hóa mới đây thuộc về HLV Velizar Popov.

Cựu HLV tuyển Thái Lan tiếp tục chê bai nghiệp vụ trọng tài V-League

(NLĐO) - Vật vã thắng 1-0 trước CLB Đà Nẵng hôm 22-3, HLV CLB Công an Hà Nội - ông Polking - không hài lòng với cách điều hành trận đấu của trọng tài V-League

