Kiên quyết với xâm phạm vỉa hè

Chiều 19-12, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy sau một tuần TP Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, bộ mặt nhiều tuyến phố đã thay đổi.

Lấn chiếm giảm rõ

Nhiều phường trung tâm của TP Hà Nội như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Cửa Nam, Cầu Giấy…, các hộ kinh doanh đã chủ động thu gọn biển bảng, sắp xếp hàng hóa trả lại không gian cho người đi bộ. Không ít tuyến phố từng bị xem là "điểm nóng" về lấn chiếm vỉa hè nay đã gọn gàng, thoáng đãng hơn.

Cụ thể, các tuyến phố Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Chùa Láng, Hàng Mã, Cầu Giấy, Bà Triệu..., tình trạng bày bán hàng hóa tràn lan, đỗ xe chiếm vỉa hè giảm đáng kể so với trước đây. Không ít đoạn vỉa hè từng lộn xộn bởi hàng quán nay đã được sắp xếp gọn gàng, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Tương tự, những phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Đường Thành… không gian yên tĩnh, thông thoáng hơn khi tình trạng bán hàng rong, xe hoa dạo lấn chiếm lòng đường giảm rõ rệt.

Là người sinh sống nhiều năm tại phường Ngọc Hà, ông Nguyễn Thanh Tuấn nhận xét việc lập lại trật tự vỉa hè tác động tích cực đến sinh hoạt hằng ngày của người dân. So với trước đây, đường phố bây giờ khang trang, đi lại thuận tiện và an toàn hơn rất nhiều. "Trước kia, vỉa hè thường xuyên bị lấn chiếm, người đi bộ phải xuống lòng đường rất nguy hiểm, nhất là dịp cận Tết khi buôn bán đông đúc. Nay thì khác hẳn" - ông Tuấn kể và cho hay hiện tại dù vẫn còn một vài điểm tái lấn chiếm nhưng nếu công tác xử lý vi phạm duy trì thường xuyên, ông tin tưởng ý thức của người dân được nâng lên.

Tuyến phố ở Hà Nội sắp xếp xe ngăn nắp, gọn gàng. Ảnh: HẢI ANH

Linh hoạt tuyên truyền, cưỡng chế

Lãnh đạo phường Ô Chợ Dừa thông tin từ ngày 13-12, UBND phường và Ban Chỉ đạo 197 đồng loạt ra quân lập lại trật tự, kỷ cương đô thị. Ba tổ công tác được thành lập, tiến hành kiểm tra trên 9 tuyến phố chính như Tôn Đức Thắng, Láng Hạ, Hào Nam… Trọng tâm là xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại lòng đường, hè phố; tập trung vào mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo sai quy định và hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè.

Trong khi đó, nhấn mạnh về ý nghĩa đợt ra quân, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh cho hay đợt ra quân lần này không chỉ dừng ở xử lý vi phạm đơn lẻ mà hướng tới giải quyết tận gốc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng của người dân, hộ kinh doanh.

Trong kế hoạch nhằm giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp cơ sở tổ chức giải tỏa, chỉnh trang lòng đường, hè phố; xử lý điểm tập kết vật liệu xây dựng, chợ cóc, chợ tạm, trông giữ phương tiện trái phép và vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, gây mất trật tự, mỹ quan đô thị…

Thành phố yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, vận động và cưỡng chế linh hoạt; hạn chế tối đa ảnh hưởng tới đời sống và hoạt động kinh doanh hợp pháp của nhân dân. Song song đó, thành lập những tổ giám sát để việc thực hiện được nghiêm túc, hiệu quả.

Lực lượng Công an TP Hà Nội tuyên truyền người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: BÍCH NGUYỄN

Xử lý tận gốc

Theo UBND TP Hà Nội, các giải pháp trước mắt chia làm 3 giai đoạn và phải hoàn thành trong quý I/2026. Giai đoạn 1 gồm tổ chức điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp, hoàn thành trước ngày 31-12. Giai đoạn 2 tiến hành tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm và hoàn thành trước ngày 30-1-2026. Giai đoạn 3 duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm và công tác này duy trì thường xuyên, liên tục.

"Địa bàn nào để tồn tại các vi phạm mà không có biện pháp giải quyết, xử lý triệt để, hiệu quả; để các cơ quan cấp trên, báo chí và nhân dân phản ánh nhiều lần thì chủ tịch UBND phường, xã đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP Hà Nội" - kế hoạch nhấn mạnh.

Về giải pháp lâu dài, thực hiện từ năm 2026 đến 2027, các đơn vị liên quan được giao rà soát văn bản pháp luật về quản lý trật tự đô thị để đề xuất sửa đổi hoặc ban hành quy định mới. Bên cạnh đó, hoàn thiện quy trình xử phạt nguội bằng hình ảnh trong lĩnh vực trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên môi trường mạng.

Với câu chuyện hạ tầng, thành phố yêu cầu rà soát, đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, bố trí điểm tập kết rác, nhà vệ sinh công cộng. Ngoài ra, ứng dụng khoa học - công nghệ vào kế hoạch giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị. Trong đó, lắp đặt hệ thống camera trên tuyến phố trọng điểm; sử dụng AI để phân tích hình ảnh, tự động phát hiện và ghi nhận hành vi vi phạm.

Lợi ích lâu dài Bà Hoàng Thúy Hoa (trú tại phường Cửa Nam, chủ một hộ kinh doanh trên phố Trần Hưng Đạo) cho biết gia đình bà đã chủ động tháo dỡ các biển quảng cáo từng nhô ra vỉa hè, đồng thời thường xuyên nhắc nhở nhân viên cũng như khách đến mua hàng để xe đúng nơi quy định. "Buôn bán thì phải chấp hành quy định chung. Vỉa hè thông thoáng, người đi bộ thuận tiện thì phố phường mới văn minh, mình kinh doanh cũng lâu dài, ổn định hơn" - bà Hoa nói.



