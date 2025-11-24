HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

VIDEO: Bác sĩ kéo bệnh nhân trở về từ lằn ranh sinh tử

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bệnh nhân 62 tuổi bất ngờ ngừng tim ngay tại Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình và được cứu sống sau 30 phút hồi sức tích cực không gián đoạn.

VIDEO: Ca cấp cứu "nghẹt thở" giúp bệnh nhân trở về từ lằn ranh sinh tử

Ngày 24-11, các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (Quảng Trị) đã cứu sống một bệnh nhân ngừng tim chỉ ít phút sau khi đến khám, chạy đua với thời gian để giành giật sự sống trong gang tấc.

Bệnh nhân P.V.M (62 tuổi, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) vào viện lúc 8 giờ trong tình trạng đau vùng thượng vị. Khi tiếp cận bác sĩ, ông vẫn tự đi lại, tỉnh táo và giao tiếp bình thường.

Chỉ hơn một phút sau, khi bác sĩ chưa kịp khai thác đầy đủ bệnh sử, ông M. đột ngột ngã gục, tím tái, sùi bọt mép và rơi vào ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến cả phòng khám náo động, buộc ê-kíp y tế kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện.

Cấp cứu thành công bệnh nhân ngừng tim tại Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình - Ảnh 1.

Các bác sĩ đang cấp cứu bệnh nhân

Bệnh nhân được chuyển khẩn cấp về Phòng Cấp cứu trong nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp. Tại đây, các bác sĩ lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục, bóp bóng hỗ trợ hô hấp, đặt đường truyền tĩnh mạch, dùng thuốc chống loạn nhịp theo phác đồ và sốc điện khi monitor ghi nhận rung thất. Song song, ê-kíp đặt nội khí quản để bảo đảm đường thở và duy trì oxy.

"Từng phút đều là thời gian vàng. Các thao tác hồi sức phải chính xác và không được gián đoạn" - bác sĩ CKI Đoàn Tuấn Anh, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết.

Sau khoảng 30 phút hồi sức, nhịp tim bệnh nhân trở lại, mạch rõ và huyết áp dần cải thiện. Ông M. được chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục can thiệp tim mạch chuyên sâu.

Theo bác sĩ Đoàn Tuấn Anh, đây là minh chứng cho thấy các cơn đau ngực, đau thượng vị đột ngột có thể là dấu hiệu của bệnh lý tim mạch nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không nên chủ quan hoặc trì hoãn việc đến cơ sở y tế.

