VIDEO: Bão số 10 Bualoi sắp vào, bờ biển Thanh Hóa trước nỗi lo sóng lớn

Thanh Hóa là một trong những địa phương bị ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo tới 16 giờ chiều nay 28-9, tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, cường độ mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16.
Vùng nguy hiểm: từ 14,0 độ Vĩ Bắc đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 với vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa); vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi.
Tới 4 giờ sáng ngày 29-9, tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.
Ghi nhận thực tế gần trưa ngày 28-9, dù bão số 10 Bualoi chưa vào,nhưng tại khu vực biển Thanh Hóa sóng biển cao hàng mét đã đánh mạnh vào bờ. Đặc biệt, khu vực bờ kè biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) sóng biển dồn dập đánh mạnh vào bờ kè.
Tại khu vực này, một đoạn bờ kè gần 400 m đã bị sóng biển của cơn bão số 5 (Kajiki) đánh gãy đổ, sập bờ kè (UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình huống khẩn cấp nơi đây) chưa được khắc phục, nay tiếp tục bị sóng biển đánh mạnh. Nguy cơ, đoạn bờ biển này sẽ bị hư hỏng nặng hơn nếu sóng to, gió lớn tiếp tục xô vào bờ.
Hình ảnh bờ kè biển Hải Tiến trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ:
Khu vực bờ kè bị sóng biển đánh hư hỏng trong cơn bão số 5 (Kajiki), nay tiếp tục bị ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi gây ra
Sóng biển đánh vào bờ biển trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ
