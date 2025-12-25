VIDEO: Bảo vệ chung cư "đánh hội đồng" một người đàn ông

Ngày 25-12, một lãnh đạo Công an phường Tương Mai (TP Hà Nội), cho biết đơn vị đang xác minh clip tố bảo vệ chung cư K35 Tân Mai (phường Tương Mai) có hành vi đánh người.



Nhóm người mặc áo bảo vệ có hành vi đánh người. Ảnh: Gif

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung thể hiện một người đàn ông mặc áo vàng bị khoảng 3-4 người "quây", đánh hội đồng, trong đó có nhiều người mặc áo bảo vệ. Người đăng clip cho biết những người mặc áo bảo vệ là nhân viên bảo an của chung cư K35 Tân Mai.

Theo lãnh đạo Công an phường Tương Mai, sự việc xảy ra vào tối 23-12.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Tương Mai đã nhận thông tin và cử cán bộ đến hiện trường xác minh, làm việc với một số người có liên quan.

Bước đầu, Công an phường đã xác định được một số người liên quan và đang xử lý theo quy định pháp luật.