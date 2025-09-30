HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

VIDEO: Bùn đất từ trên núi đổ sập xuống đường trên đèo Ô Quy Hồ, nhiều người bỏ ô tô tháo chạy

Như Quỳnh

(NLĐO) - Khi các xe ô tô đang dừng lại chờ lưu thông thì đất đá bất ngờ sập xuống khiến nhiều ô tô bị vỡ kính, bùn đất tràn vào xe.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút tối 29-9, trên quốc lộ 4D, đoạn qua tổ 1 Ô Quý Hồ, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Thời điểm trên, cách khu vực xảy ra sạt lở khoảng 500m đang xảy ra ùn tắc giao thông, nhiều ô tô phải dừng lại chờ lưu thông.

Video clip ghi lại diễn biến vụ sạt lở đất khi nhiều ô tô đang dừng đỗ. Nguồn: Người dân cung cấp

Khi phát hiện có dấu hiệu sạt lở, nhiều người đã hô hoán, kịp nhảy khỏi xe ô tô 16 chỗ, may mắn thoát nạn. Vụ việc không gây thiện hại về người nhưng khiến nhiều xe ô tô bị hư hỏng, vỡ kính. Trong đó, có 1 xe ô tô chở 2 người nước ngoài.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 29-9, tại phường Sa Pa cũng xảy ra một vụ sạt lở khiến 1 xe ô tô rơi xuống vực, bị hư hỏng nặng. Rất may, 3 người trên xe vẫn an toàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 Bualoi, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người mất tích, 3 người bị thương. Mưa bão đã khiến hơn 330 ngôi nhà bị tốc mái. Ngoài ra, mưa bão còn làm hơn 500 ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại và nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Tin liên quan

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

(NLĐO) - Mưa lớn do bão số 10 Bualoi đã khiến nhiều nơi xảy ra sạt lở đất, gây cô lập chia cắt.

Sạt lở núi ập xuống 3 ô tô đang di chuyển trên đường

(NLĐO)- 3 chiếc ô tô đang di chuyển trên quốc lộ 47 ở Thanh Hóa thì bất ngờ bị lượng lớn đất ở ta tuy dương sạt lở đè trúng.

VIDEO: Đất đá trên núi sạt lở vùi lấp đường khi nhiều người đang quay video

(NLĐO) - Khi nhiều người dân đang đứng xem, dùng điện thoại để quay video thì đất đá từ trên núi cao bất ngờ sạt lở, đổ sập xuống vùi lấp đoạn đường.

