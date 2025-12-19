HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

VIDEO: Các tuyến phố ở TP Hà Nội sau gần 1 tuần ra quân giành vỉa hè cho người đi bộ

Phóng sự ảnh: Hải Anh

(NLĐO) - Sau gần 1 tuần ra quân lập lại trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở nhiều tuyến phố tại TP Hà Nội đã giảm mạnh.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vào ngày 10-12 đã ký ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND về giải quyết điểm nghẽn về "Trật tự đô thị" và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

TP Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ sau 1 tuần nỗ lực - Ảnh 1.

Nhiều cơ sở kinh doanh đã sắp xếp lại hoạt động, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ trên vỉa hè. Ảnh chụp trên phố Lê Văn Linh, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Hải Anh

Với mục tiêu xây dựng 100% xã, phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, sáng 13-12, tất cả các địa bàn 126 xã, phường tại TP Hà Nội đồng loạt ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Sau thời gian trên, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, sau gần 1 tuần các phường trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt.

Nhiều cơ sở kinh doanh chủ động sắp xếp lại hoạt động, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ, qua đó từng bước nâng cao ý thức, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm gìn giữ không gian công cộng.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở nhiều tuyến phố tại TP Hà Nội đã giảm mạnh, nhiều tuyến phố đã thông thoáng và sạch sẽ. Clip: Hải Anh

TP Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ sau 1 tuần nỗ lực - Ảnh 2.

Vỉa hè quanh Hồ Gươm đã không còn tình trạng hàng rong bày bán trên vỉa hè, tạo không gian thoải mái cho người đi bộ

TP Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ sau 1 tuần nỗ lực - Ảnh 3.

Vỉa hè quanh Hồ Gươm sau gần 1 tuần ra quân lập lại trật tự đô thị. Ảnh: Hải Anh

TP Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ sau 1 tuần nỗ lực - Ảnh 4.

Vỉa hè trên phố Trần Hưng Đạo đã thông thoáng và khá ngăn nắp. Ảnh: Hải Anh

TP Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ sau 1 tuần nỗ lực - Ảnh 5.

Vỉa hè trên phố Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Hải Anh

TP Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ sau 1 tuần nỗ lực - Ảnh 6.

Vỉa hè trên phố Phan Chu Trinh, phường Hoàn Kiếm. Ghi nhận cho thấy nhiều chủ cơ sở đã xếp gọn hàng hóa, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Ảnh: Hải Anh

TP Hà Nội ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ sau 1 tuần nỗ lực - Ảnh 7.

Phố Hàng Mã đã ngăn nắp và gọn gàng hơn so với trước khi chính quyền ra quân lập lại trật tự đô thị. Ảnh: Hải Anh



