VIDEO: Cán bộ, chiến sĩ diễu binh lưu luyến chia tay người dân sau đại lễ A80

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) với sự tham gia của 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra thành công tốt đẹp.



Tình cảm người dân Hà Nội dành cho các chiến sĩ

Kết thúc nhiệm vụ, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch chi tiết về việc đưa, đón các cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối tham gia diễu binh, diễu hành trở về đơn vị công tác.

Người dân lưu luyến chia tay cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh sau đại lễ A80. Video: Minh Phương



Trong đó, từ ngày 3 đến 5-9-2025, Cục Xe máy - Vận tải thuê 2 đoàn tàu để tổ chức vận chuyển bằng đường sắt đối với 1.257 người cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của các đơn vị khu vực phía Nam (bao gồm Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34) từ ga Hà Nội đến các ga tàu khu vực miền Trung, miền Nam.

Đầu giờ chiều 3-9, tại ga Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ tập kết trong sự hiện diện, động viên của người thân, bạn bè và đông đảo người dân Thủ đô.



Các cựu chiến binh đến Ga Hà Nội chia tay các cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80

Chia sẻ với báo chí, các chiến sĩ bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người dân Hà Nội. Chiến sĩ Nguyễn Thái Nguyên, (Quân đoàn 34) tâm sự khi trở về đơn vị sẽ rất nhớ Hà Nội và người dân Thủ đô. Sự chào đón nồng nhiệt của người dân cả nước trong khoảng thời gian hợp luyện và chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 đã khiến anh và đồng đội như được tiếp thêm sức mạnh sau những ngày luyện tập vất vả.

Một bạn trẻ chụp ảnh cùng các chiến sĩ

Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chờ đoàn chiến sĩ đến Ga Hà Nội.

Các chiến sĩ chụp ảnh cùng người dân trước giờ chia tay

Từng cánh tay vẫy chào, từng ánh mắt trao nhau khiến không khí tại ga Hà Nội trở nên ấm áp

Các chiến sĩ trước giờ lên tàu

Người dân Hà Nội lưu luyến tạm biệt các chiến sĩ tham gia diễu binh trở về đơn vị



