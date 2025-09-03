HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

VIDEO: Cán bộ, chiến sĩ diễu binh lưu luyến chia tay người dân sau đại lễ A80

Tin - ảnh: Đỗ Minh Phương

(NLĐO) - Khoảnh khắc chia tay tại ga Hà Nội chiều 3-9 để lại nhiều xúc động khi các cán bộ, chiến sĩ miền Nam chia tay người dân sau nhiệm vụ A80

 Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) với sự tham gia của 16.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra thành công tốt đẹp.

- Ảnh 1.

Tình cảm người dân Hà Nội dành cho các chiến sĩ

Kết thúc nhiệm vụ, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch chi tiết về việc đưa, đón các cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối tham gia diễu binh, diễu hành trở về đơn vị công tác.

Người dân lưu luyến chia tay cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh sau đại lễ A80. Video: Minh Phương

Trong đó, từ ngày 3 đến 5-9-2025, Cục Xe máy - Vận tải thuê 2 đoàn tàu để tổ chức vận chuyển bằng đường sắt đối với 1.257 người cùng vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của các đơn vị khu vực phía Nam (bao gồm Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải quân, Quân đoàn 34) từ ga Hà Nội đến các ga tàu khu vực miền Trung, miền Nam.

Đầu giờ chiều 3-9, tại ga Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ tập kết trong sự hiện diện, động viên của người thân, bạn bè và đông đảo người dân Thủ đô.

- Ảnh 2.

Các cựu chiến binh đến Ga Hà Nội chia tay các cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80

Chia sẻ với báo chí, các chiến sĩ bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người dân Hà Nội. Chiến sĩ Nguyễn Thái Nguyên, (Quân đoàn 34) tâm sự khi trở về đơn vị sẽ rất nhớ Hà Nội và người dân Thủ đô.  Sự chào đón nồng nhiệt của người dân cả nước trong khoảng thời gian hợp luyện và chuẩn bị cho nhiệm vụ A80 đã khiến anh và đồng đội như được tiếp thêm sức mạnh sau những ngày luyện tập vất vả.

- Ảnh 3.

Một bạn trẻ chụp ảnh cùng các chiến sĩ

- Ảnh 4.

Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chờ đoàn chiến sĩ đến Ga Hà Nội.

- Ảnh 5.

Các chiến sĩ chụp ảnh cùng người dân trước giờ chia tay

- Ảnh 6.

Từng cánh tay vẫy chào, từng ánh mắt trao nhau khiến không khí tại ga Hà Nội trở nên ấm áp

- Ảnh 7.

Các chiến sĩ trước giờ lên tàu

- Ảnh 8.

Người dân Hà Nội lưu luyến tạm biệt các chiến sĩ tham gia diễu binh trở về đơn vị


Chuyện ít biết về người mẹ có con gái tham gia A80

Chuyện ít biết về người mẹ có con gái tham gia A80

(NLĐO)- Khi khối diễu binh nữ chiến sĩ Thông tin về điểm tập kết cuối cùng, bà Ngô Thị Hoa đã đưa cháu đến tận nơi để gặp mẹ trong ngày hội non sông.

chia tay chiến sĩ A80 80 năm quốc khánh
