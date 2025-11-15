VIDEO: Cận cảnh tàu Hải quân Pháp thăm Đà Nẵng

Chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp tại TP Đà Nẵng nhằm góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp được thiết lập từ năm 2024.

Hình ảnh Tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp đang có chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng từ 14 đến 19-11. Video do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cung cấp

Bà Marie Keller, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cho biết chuyến dừng chân này của tàu Hải quân Pháp nằm trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một khu vực vận tải thương mại đặc biệt quan trọng. Hơn 50% lưu lượng hàng hải toàn cầu đi qua khu vực này, và chúng ta có lợi ích chung trong việc bảo vệ các tuyến đường vận tải biển của khu vực.

Chiến lược của Pháp hướng tới việc duy trì hòa bình và an ninh, thông qua sự tôn trọng luật pháp quốc tế. Đặc biệt là tôn trọng luật pháp hàng hải quốc tế, mà cốt lõi là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Trung tá Wallerand Faivre d'Arcier, Chỉ huy tuần dương hạm, cho biết đây không chỉ là điểm dừng chân cho các thủy thủ mà còn là biểu tượng của sự hợp tác và hữu nghị giữa hai quốc gia.

Prairial là soái hạm của hạm đội Thái Bình Dương của Pháp, đóng tại Polynesia thuộc Pháp, với thủy thủ đoàn gồm 93 người. Tàu được đóng vào năm 1993.

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan, chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân. Đồng thời, sĩ quan, thủy thủ tàu trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam; tham quan văn hóa tại địa phương.

Hình ảnh do Đại sứ quán Pháp cung cấp: