Thời sự

VIDEO: Cảnh sát 2 tỉnh hiệp đồng giải cứu 2 người mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc

Tuấn Minh

(NLĐO)- Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình vừa hiệp đồng giải cứu kịp thời 2 nạn nhân mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc.

Ngày 25-12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Ninh Bình giải cứu kịp thời 2 nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô sau một vụ tai nạn giao thông trên cao tốc.

Cảnh sát 2 tỉnh hiệp đồng giải cứu 2 người mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc - Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình hiệp đồng giải cứu 2 nạn nhân mắc kẹt trong xe khách sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25-12-2025, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được đề nghị hỗ trợ từ Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Ninh Bình về việc tham gia cứu nạn vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải xảy ra trên tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn tại Km286+564,66 hướng Nam - Bắc (đoạn qua Tam Điệp).

Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân là lái xe và hành khách xe khách bị đa chấn thương, mắc kẹt trong phương tiện, không thể tự thoát ra ngoài.

Cảnh sát 2 tỉnh hiệp đồng giải cứu 2 người mắc kẹt sau tai nạn trên cao tốc - Ảnh 2.

Sau 2 giờ hiệp đồng cứu nạn, 2 nạn nhân đã được giải cứu ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo và đưa đi cấp cứu

Do khoảng cách xa, lưu lượng phương tiện lớn gây ùn tắc, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Ninh Bình chưa thể tiếp cận hiện trường trong thời gian ngắn.

Ngay khi nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3 (đóng tại Bỉm Sơn) xuất xe, lực lượng và phương tiện đến hiện trường phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Tam Điệp (Công an Ninh Bình) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng thiết bị chuyên dụng tiến hành cắt phá khu vực đầu xe khách bị biến dạng.

Video: Cảnh sát 2 tỉnh tham gia cứu người mắc kẹt do tai nạn giao thông trên cao tốc

Đến 2 giờ 31 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã lần lượt đưa thành công 2 nạn nhân ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo, chuyển đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị kịp thời.

    Thông báo