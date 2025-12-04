Đèo Gia Bắc sạt lở, 20 xe mắc kẹt trên đèo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đèo Gia Bắc sạt lở, 20 xe mắc kẹt trên đèo

Trường Nguyên

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài trong đêm 3-12 khiến nhiều vị trí tại đèo Gia Bắc sạt lở khiến 20 phương tiện đang lưu thông bị mắc kẹt trên đèo.

Ngày 4-12, lực lượng chức năng xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sạt lở tại 3 điểm trên đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28, nối Đà Lạt – Phan Thiết) để sớm đưa cung đường này lưu thông trở lại.

Đèo Gia Bắc và đèo D'ran lại sạt lở trong mưa lớn, người dân chưa được lưu thông - Ảnh 1.

Hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Theo thông tin ban đầu, đêm 3-12, nhiều xã phường của Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài. Trong cơn mưa, 3 vị trí trên đèo Gia Bắc là km 43, km 45 và km 50 xảy ra sạt lở.

Trong 3 điểm sạt lở, theo ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, thì điểm sạt lở km 50 khá nghiêm trọng khi đất đá vùi lấp hết mặt đường, buộc cơ quan chức năng phải cấm lưu thông từ khuya 3-12. 

Hiện lượng đất đá sạt lở ước tính khá lớn nên việc xử lý sẽ mất nhiều thời gian, chưa thể xác định thời gian lưu thông trở lại qua đèo Gia Bắc. Hiện tại, có khoảng 20 phương tiện (chưa xác định số lượng người) đang bị mắc kẹt trên đèo vì sạt lở.

Theo ông Nhuần, lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý sạt lở từ phía dưới chân đèo lên để tiếp cận và đưa những phương tiện - cùng người mắc kẹt lưu thông xuống đèo. 

"Hiện tại chưa xác định số lượng người mắc kẹt bao nhiêu vì khu vực đó mất sóng. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương để sớm thông đường, khu vực người mắc kẹt cũng có hàng quán nên không quá lo lắng về thực phẩm" - lãnh đạo xã Sơn Điền cho biết.

Đèo Gia Bắc và đèo D'ran lại sạt lở trong mưa lớn, người dân chưa được lưu thông - Ảnh 2.

Hiện trường sạt lở trong đêm 3-12 trên đèo D'ran.

Trong đêm mưa lớn 3-12, theo thông tin của phóng viên, trên đèo D'ran (Quốc lộ 20, nối xã Xuân Trường – Đà Lạt với xã D'ran lại xảy ra sạt lở đất. Tuyến đèo này đã cấm lưu thông qua khu vực cầu Treo vì sạt lở từ ngày 28-10 và xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên ngọn đồi ở khu vực này.

Đèo Gia Bắc và đèo D'ran lại sạt lở trong mưa lớn, người dân chưa được lưu thông - Ảnh 3.

Đèo Gia Bắc và đèo D'ran đang phải tạm dừng lưu thông.

Cũng trong đêm 3-12, theo thông tin của phóng viên, đèo Mimnosa gần đoạn sạt lở vừa được làm đường tránh tạm tiếp tục xảy ra sạt lở. Hiện chưa rõ tình trạng sự cố cũng như việc lưu thông qua đây.

Trước đó trong tháng 11-2025, UBND tỉnh Lâm Đồng sau đó đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đối với 2 tuyến đèo D'ran và đèo Gia Bắc.

Đèo Gia Bắc và đèo D'ran lại sạt lở trong mưa lớn, người dân chưa được lưu thông - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xử lý sạt lở đèo D'ran tại vị trí cầu Treo từ cuối tháng 10-2025 đến nay.

Tổng kinh phí khắc phục sạt lở là 9,2 tỉ đồng (đèo Gia Bắc 4,2 tỉ đồng, đèo D'ran 5 tỉ đồng) trong thời gian 45 ngày. Sau đó đèo Gia Bắc đã được cho lưu thông trở lại còn đèo D'ran đến nay vẫn phải đóng đèo.

Tin liên quan

Khánh Hòa lại có mưa lớn, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá

Khánh Hòa lại có mưa lớn, đèo Khánh Lê 3 đợt nổ mìn phá đá

(NLĐO) - Đèo Sông Pha đã khắc phục được sự cố sạt lở. Tỉnh lộ 9 tiếp tục sạt lở. Đèo Khánh Lê vẫn đóng đèo để sửa chữa, dự kiến 1 tuần nữa thông xe

Khánh Hòa: Xe tải lật trên đèo Cù Hin, đường nối sân bay Cam Ranh ách tắc

(NLĐO) - Chiếc xe tải chạy từ Nha Trang ra sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, thì bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách, lật nhào khiến giao thông ách tắc

CLIP: Nổ mìn phá đá chắn đèo Khánh Lê

(NLĐO)- Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nổ mìn phá đá trên đèo Khánh Lê hỗ trợ thông đèo

sạt lở Lâm Đồng Lâm Đồng mưa lớn đèo D'ran đèo Gia Bắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo