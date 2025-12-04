Đèo Gia Bắc sạt lở, 20 xe mắc kẹt trên đèo

Ngày 4-12, lực lượng chức năng xã Sơn Điền (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sạt lở tại 3 điểm trên đèo Gia Bắc (Quốc lộ 28, nối Đà Lạt – Phan Thiết) để sớm đưa cung đường này lưu thông trở lại.



Hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Theo thông tin ban đầu, đêm 3-12, nhiều xã phường của Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài. Trong cơn mưa, 3 vị trí trên đèo Gia Bắc là km 43, km 45 và km 50 xảy ra sạt lở.

Trong 3 điểm sạt lở, theo ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, thì điểm sạt lở km 50 khá nghiêm trọng khi đất đá vùi lấp hết mặt đường, buộc cơ quan chức năng phải cấm lưu thông từ khuya 3-12.

Hiện lượng đất đá sạt lở ước tính khá lớn nên việc xử lý sẽ mất nhiều thời gian, chưa thể xác định thời gian lưu thông trở lại qua đèo Gia Bắc. Hiện tại, có khoảng 20 phương tiện (chưa xác định số lượng người) đang bị mắc kẹt trên đèo vì sạt lở.

Theo ông Nhuần, lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý sạt lở từ phía dưới chân đèo lên để tiếp cận và đưa những phương tiện - cùng người mắc kẹt lưu thông xuống đèo.

"Hiện tại chưa xác định số lượng người mắc kẹt bao nhiêu vì khu vực đó mất sóng. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương để sớm thông đường, khu vực người mắc kẹt cũng có hàng quán nên không quá lo lắng về thực phẩm" - lãnh đạo xã Sơn Điền cho biết.

Hiện trường sạt lở trong đêm 3-12 trên đèo D'ran.

Trong đêm mưa lớn 3-12, theo thông tin của phóng viên, trên đèo D'ran (Quốc lộ 20, nối xã Xuân Trường – Đà Lạt với xã D'ran lại xảy ra sạt lở đất. Tuyến đèo này đã cấm lưu thông qua khu vực cầu Treo vì sạt lở từ ngày 28-10 và xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên ngọn đồi ở khu vực này.

Đèo Gia Bắc và đèo D'ran đang phải tạm dừng lưu thông.

Cũng trong đêm 3-12, theo thông tin của phóng viên, đèo Mimnosa gần đoạn sạt lở vừa được làm đường tránh tạm tiếp tục xảy ra sạt lở. Hiện chưa rõ tình trạng sự cố cũng như việc lưu thông qua đây.