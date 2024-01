Nhiệm vụ của Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 là đảm bảo, tăng cường an ninh cho khu vực triển khai phái bộ; đảm bảo an ninh cho các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và đảm bảo an ninh trật tự cho cảnh sát nước sở tại, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân nước sở tại và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực thi bảo vệ quyền con người