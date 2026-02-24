VIDEO: Cây cổ thụ đối diện đền Quán Thánh bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường Thanh Niên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

VIDEO: Cây cổ thụ đối diện đền Quán Thánh bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường Thanh Niên

Hải Anh

(NLĐO) - Một cây cổ thụ lớn trên đường Thanh Niên (Hà Nội) bất ngờ bật gốc, đổ ập xuống đường, đè trúng một số người đi đường vào chiều 24-2.

Khoảng 15 giờ ngày 24-2, tại đường Thanh Niên khu vực đối diện đền Quán Thánh, gió mạnh bất ngờ nổi lên. Ít phút sau, một cây xanh cổ thụ bật gốc và đổ ra đường, khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp tránh. Vụ việc khiến ít nhất 2 người bị thương

Cây cổ thụ bất ngờ đổ xuống đường Thanh Niên , gây thương tích cho người đi đường - Ảnh 1.

Cây đổ đè vào nhiều người đi đường

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lập tức hô hoán, phối hợp đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý cây xanh nhanh chóng có mặt, phong tỏa một phần hiện trường, tổ chức cứu hộ và cưa cắt, di dời thân cây.

Clip cây đổ đè nhiều người

Giao thông qua tuyến đường Thanh Niên di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. Tình trạng thương vong và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Cây cổ thụ bất ngờ đổ xuống đường Thanh Niên , gây thương tích cho người đi đường - Ảnh 2.

Cây cổ thụ bất ngờ đổ xuống đường Thanh Niên , gây thương tích cho người đi đường - Ảnh 3.

Ít nhất 2 người bị thương sau vụ việc


Tin liên quan

TP HCM đang mưa to, đã có cây đổ

TP HCM đang mưa to, đã có cây đổ

(NLĐO) - Hơn 13 giờ, bầu trời TP HCM tối lại, mây đen kéo đến rồi mưa nhanh chóng trút xuống nhiều khu vực.

Cây đổ la liệt sau bão số 5 ở Thanh Hóa

(NLĐO) - Do ảnh hưởng mưa bão số 5, gió giật mạnh khiến cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đổ la liệt sau bão

Cây cổ thụ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo