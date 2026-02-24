VIDEO: Cây cổ thụ đối diện đền Quán Thánh bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường Thanh Niên

Khoảng 15 giờ ngày 24-2, tại đường Thanh Niên khu vực đối diện đền Quán Thánh, gió mạnh bất ngờ nổi lên. Ít phút sau, một cây xanh cổ thụ bật gốc và đổ ra đường, khiến nhiều người tham gia giao thông không kịp tránh. Vụ việc khiến ít nhất 2 người bị thương



Cây đổ đè vào nhiều người đi đường

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh lập tức hô hoán, phối hợp đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Cảnh sát giao thông cùng đơn vị quản lý cây xanh nhanh chóng có mặt, phong tỏa một phần hiện trường, tổ chức cứu hộ và cưa cắt, di dời thân cây.

Clip cây đổ đè nhiều người

Giao thông qua tuyến đường Thanh Niên di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. Tình trạng thương vong và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Ít nhất 2 người bị thương sau vụ việc



