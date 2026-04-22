VIDEO: Cháy bãi rác lớn gần khu dân cư suốt 10 ngày chưa tắt

Ngày 22-4, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Thái Hòa, cho biết hiện đám cháy tại bãi rác do đơn vị quản lý vẫn chưa được dập tắt.

Được biết, đám cháy bắt đầu từ chiều ngày 13-4, do đặc thù của bãi rác, lửa cháy âm ỉ sâu bên trong các lớp rác thải, khiến việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, sự cố đã kéo dài 10 ngày.

Video bãi rác cháy suốt 10 ngày, khói lửa bốc nghi ngút

Theo ông Anh, nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, rác thải chưa được phân loại triệt để, lẫn các vật liệu dễ cháy nổ như bình gas mini, bật lửa và đặc biệt là pin, dẫn đến phát sinh các điểm cháy từ bên trong.

Hiện, lực lượng chức năng đang huy động xe chữa cháy, xe tiếp nước, máy xúc lớn cùng hàng chục người để dập lửa.

Được biết, bãi rác nơi xảy ra cháy nằm ở vị giáp ranh giữa 3 xã, phường gồm xã Đông Hiếu và phường Thái Hòa và Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An có diện tích khoảng 2 ha. Đây là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của toàn bộ người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa (cũ) từ năm 2014 đến nay.

Lực lượng chức năng đang tìm cách khống chế đám cháy

Khói, lửa bao trùm khu vực bãi rác

Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra hỏa hoạn, khu vực này vốn đã thường xuyên phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Kể từ khi bãi rác bốc cháy, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn.

Các phương tiện được huy động đến để dập lửa

"Bãi rác bốc cháy, tạo ra lượng khói lớn kèm theo mùi khét, hôi thối nồng nặc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân cả chục ngày nay rồi. Ô nhiễm lắm, giờ chỉ mong các cơ quan chức năng sớm dập lửa để người dân chúng tôi đỡ khổ"- một người dân nói.