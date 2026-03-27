Sức khỏe

VIDEO: Chờ xét nghiệm sau khi đi bộ vào bệnh viện khám, người đàn ông đột ngột ngừng tim

N.Dung - N.Hà

(NLĐO) - Thấy đau ngực thoáng qua, người đàn ông 44 tuổi tự đi bộ vào bệnh viện khám. Ít phút sau, ông bất ngờ ngừng tim tại Trung tâm Cấp cứu A9.

Thấy đau tức ngực nhẹ, người đàn ông 44 tuổi tự đi bộ vào Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám. Khi đang chờ lấy máu xét nghiệm, người này bất ngờ ngã quỵ, ngừng tim.

Bệnh nhân bất ngờ ngừng tim và được các nhân viên y tế cấp cứu kịp thời

Theo các bác sĩ, nam bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh, không hút thuốc, không mắc bệnh tim mạch. 

Người bệnh vào viện vì đau tức ngực nhẹ, tự đi bộ đến Trung tâm Cấp cứu A9. Khám ban đầu cho thấy các chỉ số sinh tồn ổn định: mạch 90 lần/phút, huyết áp 120/80 mmHg; không ghi nhận rối loạn nhịp hay tiếng thổi tim.

Điện tâm đồ ban đầu chỉ cho thấy một vài dấu hiệu bất thường nhẹ ở tim trước, chưa rõ ràng về tổn thương mạch vành hay nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm máu cơ bản, dự kiến nếu kết quả bình thường sẽ cho về theo dõi. Tuy nhiên, khi đang ngồi chờ, người bệnh đột ngột ngã khuỵu, mất ý thức, ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, ê kíp cấp cứu tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, ghi nhận rung thất trên monitor. Người bệnh được sốc điện 3 lần, đặt nội khí quản và hồi sinh tim phổi tích cực. Sau khoảng 15 phút, tim đập trở lại, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Nhận định nguyên nhân nhiều khả năng do tim mạch gây rung thất, các bác sĩ hội chẩn khẩn và chuyển người bệnh đi chụp, can thiệp mạch vành ngay.

Video ghi lại hình ảnh bệnh nhân bất ngờ ngã quỵ, ngừng tim. Nguồn: Bệnh viện Bạch Mai

PGS-TS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết cơ chế bệnh sinh chính trong trường hợp này là hiệu ứng huyết động của cầu cơ. Khi gắng sức hoặc stress, cầu cơ co mạnh hơn, làm rối loạn dòng chảy, có thể dẫn đến thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp ác tính, thậm chí đột tử.

Với bệnh nhân này, mạch máu bị hẹp, vùng cơ tim thiếu máu lớn. Khi xảy ra co thắt mạch vành trên nền mảng xơ vữa không ổn định, đã dẫn tới rung thất đột ngột.

Đáng chú ý, người bệnh không có yếu tố nguy cơ rõ ràng, triệu chứng mơ hồ, điện tâm đồ không điển hình. Biểu hiện đầu tiên của bệnh nặng lại là rung thất, ngừng tuần hoàn. 

"Trong tình huống tương tự, nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong ngay tại cơ sở y tế hoặc trên đường chuyển viện"- PGS Tuấn nói.

Các chuyên gia cảnh báo người trẻ không đồng nghĩa nguy cơ thấp. Những tổn thương như cầu cơ kèm xơ vữa khu trú rất khó phát hiện nếu chỉ dựa vào điện tâm đồ và xét nghiệm máu.

Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại cho phép phát hiện sớm mảng xơ vữa nhỏ, đánh giá chính xác bất thường cấu trúc như cầu cơ, từ đó giúp phòng ngừa biến cố nguy hiểm. 

Bị cửa cuốn tại nhà kẹp cổ, bé gái 11 tuổi ngừng tuần hoàn, nguy kịch

(NLĐO) - Khi cúi người đi qua cửa cuốn tự động, do cảm biến an toàn bị hỏng, trẻ bị kẹp cổ, tím tái và ngừng tuần hoàn hô hấp.

