VIDEO: Chuyên gia nêu nguyên nhân giá bạc liên tục lập đỉnh

Lúc 11 giờ ngày 29-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào lên tới 4,53 triệu đồng/lượng và bán ra 4,65 triệu đồng/lượng, tăng gần 2 triệu đồng chỉ trong vòng 1 tháng.

Giá bạc kg cũng được nhiều thương hiệu như Phú Quý, Ancarat, SBJ đẩy lên mức cao vượt xa 120 triệu đồng, giá bán ra cao nhất tại SBJ lên tới 124 triệu đồng.

Không chỉ vàng, giá bạc cũng tăng sốc và liên tục lập đỉnh mới, khi giá thế giới nhảy vọt khoảng 65% chỉ trong 1 tháng qua, đang được giao dịch ở mức 117,3 USD/ounce.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Bùi Văn Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, về yếu tố khiến giá bạc đang trở thành kênh đầu tư thu hút dòng tiền và quy mô đáng chú ý của thị trường bạc.

