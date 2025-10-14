HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

VIDEO: Chuyến xe nghĩa tình chở nhiều hàng hóa từ Cần Thơ ra Thái Nguyên

Tin-ảnh-video: Ca Linh

(NLĐO) - Chỉ sau 3 ngày phát động, chương trình do LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức đã quyên góp được nhiều hàng hóa thiết yếu, kịp thời gửi đến người dân Thái Nguyên.

Ngày 14-10, chuyến xe mang tên "Đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão, lũ" do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức đã chính thức khởi hành, hướng về Thái Nguyên.

Chia sẻ nỗi khó khăn của người dân Thái Nguyên

Bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, cho biết chỉ sau 3 ngày phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ đông đảo đoàn viên, người lao động và bà con thành phố. Mọi người đã chung tay đóng góp số lượng lớn hàng hóa thiết yếu.

VIDEO: Vượt hàng trăm cây số, nhiều hàng hóa thiết yếu sẽ được vận chuyển từ Cần Thơ đến Thái Nguyên

Cụ thể, chuyến xe chở theo 1.737 thùng mì gói, 2.549 kg gạo, 494 thùng sữa, 70 thùng nước suối, 82 thùng xúc xích cùng nhiều mặt hàng cần thiết khác như thuốc men các loại, dầu gió... Tổng giá trị ước tính gần 728 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa này sẽ được vận chuyển trực tiếp đến trao tặng người dân Thái Nguyên đang gặp khó khăn sau thiên tai.

"Chúng tôi mong muốn góp phần chung tay với cộng đồng, hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, giúp họ sớm ổn định cuộc sống sau những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra" - bà Nhiên chia sẻ.

Cùng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng

Đây không phải là hoạt động hỗ trợ đầu tiên của Cần Thơ dành cho đồng bào vùng lũ. Trước đó, Thành Đoàn Cần Thơ đã phối hợp cùng LĐLĐ thành phố vận chuyển khoảng 20 tấn hàng hóa thiết yếu đến hỗ trợ người dân Hà Tĩnh.

Sau Hà Tĩnh, Cần Thơ tiếp tục chở hàng hóa thiết yếu đến Thái Nguyên - Ảnh 1.

Sau Hà Tĩnh, Cần Thơ tiếp tục chở hàng hóa thiết yếu đến Thái Nguyên - Ảnh 2.

Sau Hà Tĩnh, Cần Thơ tiếp tục chở hàng hóa thiết yếu đến Thái Nguyên - Ảnh 3.

Nhiều hàng hóa thiết yếu được vận chuyển đến Thái Nguyên

Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ đã tổ chức phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ dành sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc với đồng bào, chiến sĩ với các địa phương đang chịu ảnh hưởng của bão lũ bằng những hành động thiết thực, hiệu quả...

Theo đó, cán bộ chiến sĩ Công an TP Cần Thơ đã quyên góp, ủng hộ số tiền trên 5,7 tỉ đồng đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Trong khi đó, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ đã trích từ nguồn quỹ cứu trợ để hỗ trợ trước mắt cho 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (gồm Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình và Quảng Trị), mỗi tỉnh 500 triệu đồng, với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng.

Tin liên quan

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất

Một công ty ở Cần Thơ cho công nhân vay không lãi suất

(NLĐO) - "Quỹ tương trợ" của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang ở Cần Thơ cho công nhân vay 10 triệu đồng/người nhưng không tính lãi suất.

Công đoàn TP Cần Thơ tiếp tục đổi mới công tác chăm lo đời sống công nhân

(NLĐO) - Với tổ chức bộ máy mới, Công đoàn TP Cần Thơ đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức hoạt động, đặc biệt trong việc chăm lo đời sống công nhân.

Tân Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ chia sẻ xúc động

(NLĐO) – Ban lãnh đạo LĐLĐ TP Cần Thơ mới gồm 1 chủ tịch và 3 phó chủ tịch, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7.

Cần Thơ Hà Tĩnh bão số 10 Thái Nguyên
