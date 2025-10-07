HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

VIDEO: Công an đưa hàng chục thùng carton khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lực lượng Công an TP Hà Nội giám sát nhiều người đưa hàng chục thùng carton từ toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình lên xe tải rồi rời đi.

Tối 7-10, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã đưa hàng chục thùng carton từ tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội), nơi có trụ sở công ty của ông Nguyễn Hoà Bình (Shark Bình) lên xe tải và rời đi.

Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình - Ảnh 1.

Lực lượng Công an kiểm đếm thùng carton dưới sảnh tầng 1 toà nhà

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tối cùng ngày, dưới sự giám sát của lực lượng công an, nhiều người đã đưa hàng chục thùng carton xuống sảnh tầng 1 của tòa nhà. Sau đó, khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày, cảnh sát đã chuyển các thùng carton này ra xe tải để đưa về trụ sở công an.

Chiều 7-10, nhiều công an liên tục đi vào tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi có trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình. Nơi đặt trụ sở công ty của Shark Bình tại tầng 3 tòa nhà số 18 Tam Trinh có rất đông công an đang làm nhiệm vụ. 

Nhiều nhân viên của công ty cũng đang có mặt tại đây để làm việc với lực lượng chức năng.

Một bảo vệ toà nhà cho biết ngay từ đêm qua 6-10, công an đã có mặt tại trụ sở công ty của Shark Bình. Cuộc làm việc của lực lượng chức năng kéo dài đến tận hôm nay.

Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giám sát việc đưa các thùng carton xuống sảnh. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình. Video: Nguyễn Hưởng 

Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 6-10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã nhận đơn trình báo liên quan đến dự án tiền số AntEx.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền số AntEx cũng như việc Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình (Nguyễn Hoà Bình) và đội ngũ phát triển của đồng tiền số AntEx có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình. Video: Nguyễn Hưởng

Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình - Ảnh 3.

Nhiều thùng carton niêm phong được chuyển lên xe thùng. Ảnh Nguyễn Hưởng

Qua rà soát các nguồn tin báo tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội báo cáo đã tiếp nhận 1 trường hợp có đơn liên quan việc đầu tư Dự án tiền số AntEx. Đó là ông L.N.H. ở Ninh Bình gửi đơn tố giác với số tiền thiệt hại 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội khẳng định những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an TP tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định theo đúng tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Công an đưa hàng chục thùng carton đi khỏi toà nhà có trụ sở công ty của Shark Bình - Ảnh 4.

Khoảng 19 giờ 50 phút cùng ngày hoàn tất việc đưa các thùng carton lên xe tải

Trong buổi livestream ngày 26-9 với chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro", Chủ tịch tập đoàn NextTech Shark Bình đã đưa ra nhiều nhận định nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau đó, dự án blockchain AntEx lại được cộng đồng gợi lại. AntEx từng gọi vốn hàng triệu USD nhưng sau đó sụp đổ, khiến không ít nhà đầu tư mất trắng.

Shark Bình tự nhận mình cũng là nạn nhân vì bị "rút thảm".

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do Shark Bình sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9-2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain "Make in Vietnam" với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Tin liên quan

Dự án tiền số AntEx có vốn góp của Shark Bình: Công an vào cuộc xác minh để xử lý nghiêm

Dự án tiền số AntEx có vốn góp của Shark Bình: Công an vào cuộc xác minh để xử lý nghiêm

(NLĐO)- Trước lùm xùm tiền số AntEx và Shark Bình, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh để xử lý nghiêm với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm".

Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?

(NLĐO)- Sau lùm xùm dự án tiền ảo Antex và Shark Bình, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào?

(NLĐO) - Năm 19 tuổi, Shark Bình đã khởi nghiệp và tự thành lập 2 công ty, trong đó nổi bật là Peacesoft - đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm.

công an hà nội Shark Bình tiền số nguyễn hoà bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo