VIDEO: CSGT phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Đức Ngọc

(NLĐO) - Trong lúc tuần tra, phát hiện có đám cháy bùng phát từ nhà người dân, Tổ CSGT đã phá cửa kịp thời giải cứu 11 người đang ngủ bên trong.

Vào khoảng 1 giờ 55 phút ngày 11-1, Tổ công tác số 7 Trạm CSGT Diễn Châu đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A thì phát hiện lửa bùng phát mạnh tại căn nhà của anh N.B.K., trú khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai.

Video CSGT phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm

Thời điểm phát hiện, đám cháy đã bao trùm một phần ngôi nhà và chuẩn bị lan sang ngôi nhà bên cạnh. Do thời điểm đêm khuya, người dân chung quanh đều ngủ sâu, không ai hay biết sự cố nguy hiểm.

Trước tình thế này, các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã lập tức tiếp cận hiện trường, hô hoán người dân xung quanh đồng thời phá cửa, lao vào trong nhà tìm cách giải cứu người dân. 

Thời điểm xảy ra đám cháy, bên trong 2 căn nhà đang có 11 người ngủ say. Các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã hỗ trợ đưa toàn bộ người ra ngoài trước khi khói lửa bịt kín toàn bộ lối thoát. Một chiếc xe tải cũng được CSGT di chuyển ra ngoài, giảm thiểu thiệt hại do đám cháy gây ra.

VIDEO: CSGT phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm - Ảnh 1.

CSGT cùng người dân tìm cách phá cửa để giải cứu những người ở trong nhà

Đồng thời, Tổ CSGT đã liên hệ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

VIDEO: CSGT phá cửa cứu 11 người thoát khỏi đám cháy trong đêm - Ảnh 2.

Lửa bao trùm lên 2 căn nhà trong đêm

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Thông báo