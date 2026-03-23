Kinh tế

VIDEO: Cuối ngày 23-3, giá vàng miếng SJC tăng trở lại 4 triệu đồng

Thái Phương, Video: Lê Tỉnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại 4 triệu đồng, từ mức thấp nhất trong ngày là 162 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 23-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 163 triệu đồng/lượng, bán ra 166 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 4 triệu đồng so với mức đáy trong ngày.

Dù vậy, giá vàng miếng vẫn rớt khoảng 5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Trong ngày, giá vàng miếng biến động tới 9 triệu đồng - mức dao động rất mạnh.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được Công ty SJC giao dịch quanh 162,8 triệu đồng/lượng mua vào, 165,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Một số công ty khác như Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn ở mức cao hơn, mua vào 163 triệu đồng/lượng – bán ra 166 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC.

Người dân đi mua vàng trong ngày giá biến động 9 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC tăng 4 triệu đồng Cuối ngày 23 - 3 , xu hướng kinh tế hiện tại - Ảnh 2.

Giá vàng biến động tới 9 triệu đồng trong ngày hôm nay

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá vàng trong nước giảm sốc nhưng nhu cầu mua vàng không quá đột biến. Tại Công ty SJC, mỗi khách được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn trơn, trong khi vàng miếng SJC phải đăng ký đặt lịch mua trực tuyến. Nhân viên công ty SBJ thông báo mỗi khách được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn trơn.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà phục hồi trở lại của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.262 USD/ounce, phục hồi so với mốc thấp nhất trong ngày là 4.118 USD/ounce.

Dù vậy, nếu so với phiên trước, giá vàng vẫn giảm khoảng 370 USD/ounce - mức giảm sốc trong những ngày qua. Giá vàng bị bán tháo cùng với bạc, trong bối cảnh giá dầu thô duy trì ở mức cao, đồng USD đi lên mạnh mẽ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135,4 triệu đồng/lượng.

