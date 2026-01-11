HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Đàn cá heo trắng "nhảy múa" ở biển Sầm Sơn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một số người dân ở Thanh Hóa đã bất ngờ ghi lại hình ảnh một đàn cá voi trắng bơi sát bờ biển Sầm Sơn trong sáng 11-1.

Tối 11-1, đại diện UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết thông tin đàn cá heo trắng xuất hiện tại biển Sầm Sơn trong sáng cùng ngày là đúng thực tế và đã được một số người dân quay lại clip.

Clip đàn cá heo trắng xuất hiện ở biển Sầm Sơn ngày 11-1. Video: Bùi Đức Kỳ

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng 11-1, một số ngư dân trong lúc thả lưới đánh cá khu vực trước bãi biển Sầm Sơn đã bất ngờ thấy một đàn cá heo khoảng 15 con (nặng trung bình khoảng 100 -120 kg), xuất hiện cách bờ biển phường Sầm Sơn khoảng 150 - 200 m.

Đáng chú ý, đàn cá này đa phần có màu trắng, thi thoảng bơi rất nhanh, thi thoảng lại nhảy lên khỏi mặt nước. Một số ngư dân đã dùng ca-nô đuổi theo, ghi lại hiện tượng hiếm gặp này.

Anh Bùi Đức Kỳ (một ngư dân Sầm Sơn) đã quay được một số đoạn clip và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người.

VIDEO: Đàn cá heo trắng "nhảy múa" ở biển Sầm Sơn - Ảnh 1.

Hình ảnh cá heo trẳng "nhảy múa" ở biển Sầm Sơn

Với người dân đi biển, đầu năm mới mà cá heo xuất hiện gần bờ báo hiệu một mùa đánh bắt cá trong năm mới sẽ gặp may mắn, được mùa. "Cá heo là loài cá thông minh, thường sống ở những nơi có môi trường nước tốt và có nhiều thức ăn. Điều này cho thấy môi trường biển Sầm Sơn được cải thiện rất tốt"- một ngư dân chia sẻ.

Cá heo là động vật có vú, chiều dài cơ thể từ 1,2 đến 9,5 m, nặng 40 kg đến 10 tấn, thường sống theo đàn từ vài chục đến hàng trăm con ở vùng biển nông. Đây là loài thân thiện với con người, có thể được huấn luyện biểu diễn.

Cá heo trắng (hay cá heo lưng bướu Thái Bình Dương) là một loài động vật biển có vú thông minh thuộc họ cá heo, thân màu trắng/hồng, chiều dài cơ thể từ 1,2 đến 9,5 m, nặng 40 kg đến 10 tấn. Cá heo thường sống ở vùng biển ấm như Biển Đông, được mệnh danh "tiên cá" hay "gấu trúc của biển" vì sự quý hiếm và vẻ ngoài độc đáo, thường xuất hiện ở vùng biển Việt Nam như ở Quảng Ninh, Sầm Sơn...

Tin liên quan

Thanh Hóa: Thả cá heo trắng về biển

Thanh Hóa: Thả cá heo trắng về biển

Sáng ngày 8-5, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Thanh Hóa cùng UBND huyện Hậu Lộc và bà con ngư dân xã Đa Lộc đã cứu sống và đưa về biển khơi an toàn một con cá heo trắng nặng gần 140 kg, dài hơn 2m.

Hải Phòng: Cá heo trắng xuất hiện tại biển Đồ Sơn

Theo Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hải Phòng, mới đây, tại vùng biển Đồ Sơn, cách đảo Hòn Dáu 3 hải lý về hướng Đông xuất hiện một đàn cá heo trắng với số lượng hàng trăm con.

CLIP: Đàn cá heo tung tăng bơi lội giữa vịnh Nha Trang

(NLĐO)- Ban quản lý Vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận một đàn cá heo lớn bơi lội trong vịnh đã được người dân quay clip lại và được nhiều người quan tâm

tỉnh Thanh Hóa cá heo Biển sầm sơn đàn cá heo cá heo trắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo