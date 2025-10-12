HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Môi trường

VIDEO: Đã mắt với đàn cá heo “nhảy múa” giữa biển Hòn Cau

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sự xuất hiện của đàn cá heo hơn 20 con được xem là dấu hiệu cho thấy chất lượng môi trường và hệ sinh thái biển Hòn Cau đang dần hồi phục

Khoảng 10 giờ sáng 12-10, du khách và ngư dân tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau (Cù Lao Câu, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ chứng kiến đàn cá heo hơn 20 con tung tăng bơi lội, nhảy múa trên mặt nước.

Đã mắt với hình ảnh đàn cá voi “nhảy múa” giữa biển Hòn Cau - Ảnh 1.

Cá heo xuất hiện thành đàn ngay biển Hòn Cau. Ảnh: NT

Những con cá heo liên tục nhào lộn, đuổi theo nhau giữa làn nước trong xanh, tạo nên khung cảnh sống động hiếm thấy.

Đã mắt với hình ảnh đàn cá voi “nhảy múa” giữa biển Hòn Cau - Ảnh 2.

Cá heo xuất hiện tại biển Hòn Cau với tần suất dày là minh chứng môi trường được cải thiện. Ảnh: NT

Người dân địa phương cho biết đã nhiều năm mới thấy cá heo xuất hiện đông như vậy – tín hiệu cho thấy môi trường biển nơi đây đang được hồi sinh.

Video: Đã mắt với hình ảnh đàn cá heo nhảy múa giữa biển Hòn Cau

Theo các chuyên gia, sự trở lại của đàn cá heo là minh chứng cho nỗ lực bảo tồn tại Hòn Cau, nơi nhiều năm qua đã đẩy mạnh giảm rác thải nhựa, quản lý nghề cá và bảo vệ rạn san hô. 

Chất lượng nước và đa dạng sinh học của vùng biển này đang từng bước được phục hồi.

Tin liên quan

CLIP: Đàn cá voi trồi lên trồi xuống trên mặt biển Cô Tô

CLIP: Đàn cá voi trồi lên trồi xuống trên mặt biển Cô Tô

(NLĐO)- Trong lúc buông câu trên trên vùng biển Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), ngư dân phát hiện đàn cá voi mỗi con nặng hàng tấn trồi lên trồi xuống trên mặt biển. Thích thú trước sự việc, ngư dân đã dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng hiếm gặp

Biển lành, cá voi trở lại

Đàn cá voi bất ngờ xuất hiện liên tục gần một tháng qua tại vùng biển Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thu hút hàng ngàn du khách, nghệ sĩ nhiếp ảnh và nhà khoa học khắp nơi đến thưởng ngoạn, săn ảnh, nghiên cứu.

Cá voi đang săn mồi xuất hiện ở Cam Ranh

(NLĐO)- Nhiều người vô cùng phấn khích vì một con cá voi bất ngờ xuất hiện và trồi lên mặt nước gần đảo Bình Hưng, TP Cam Ranh, Khánh Hòa.

