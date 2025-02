VIDEO: Dàn xe Rolls-Royce, Mercedes GLS 600, Lexus LX 600 trong đường dây lừa đảo

Ngày 20-2, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt giữ 11 người, khởi tố, tạm giam đối với 8 bị can cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đồng năng lượng MPX về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Nhóm người trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) phát hiện 1 ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân đầu tư tiền ảo. Nhóm người này hoạt động trá hình, quảng bá tại các quán cà phê cũng như các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh thành khác như TP HCM, Phú Quốc, Kiên Giang...

Vào cuộc điều tra, ngày 16-1, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, triệu tập nhiều người về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Cùng với đó, tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô tô hạng sang và siêu sang, như Rolls-Royce, Mercedes GLS 600, Mercedes-Maybach, Lexus LX 600; thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỉ đồng. Tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỉ đồng.

Dàn xe hạng sang bị thu giữ

Theo cơ quan Công an, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết (là đối tượng trong đường dây lừa đảo) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với Alexsandr Mamasidikov (SN 1986, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối, bán tiền ảo MPX. Đây là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Các đối tượng tạo ra trang wed Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa. Sau đó, chúng xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX. Các đối tượng quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI.

Nhằm lôi kéo được khách hàng, các đối tượng đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và tổ chức đào tạo họ để đi tiếp cận và làm quen bị hại tại các quán cà phê, các hội nghị, hội thảo, từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX.

Tệp khách hàng mà chúng tiếp cận chủ yếu là người trung tuổi có tiền tiết kiệm... Trong quá trình dụ dỗ bị hại đầu tư, các đối tượng còn tổ chức cho họ đi du lịch ở Dubai. Các đối tượng còn quảng cáo, giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo, XFI để thanh toán tại các siêu thị, cửa hàng.

"Các đối tượng can thiệp vào giá trị của đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư nhằm bán đồng MPX, từ đó chiếm đoạt tài sản của người đầu tư. Dẫn đến việc nhiều bị hại tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè, họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng nên số nạn nhân liên quan rất lớn"- Công an TP Hà Nội thông tin.