Thời sự

VIDEO: Đang mở cửa xe, tài xế xe bán tải bị tông văng

Như Quỳnh

(NLĐO) - Chiếc ô tô con đang bất ngờ tăng tốc, lách phải để vượt thì tông vào cánh cửa xe bán tải vừa mở ra, hất văng tài xế.

Khi tài xế mở cửa xe bán tải dừng sát lề đường, một ô tô màu trắng di chuyển phía sau bất ngờ tăng ga, lách phải để vượt lên một xe ô tô khác cùng chiều và va chạm mạnh vào cánh cửa vừa mở ra cùng tài xế.

Video ghi lại diễn biến sự việc. Nguồn: MXH

Cú tông mạnh khiến tài xế bán tải bị hất văng về phía trước. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra chiều 25-4 trên quốc lộ 3, đoạn qua xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên.

Được biết, theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi ô tô vượt xe không đảm bảo an toàn gây tai nạn giao thông phạt 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông, vượt xe gây tai nạn giao thông còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó, với người điều khiển xe đỗ bên đường, cần tuân thủ các nguyên tắc về đỗ như ở tuyến đường cho phép đỗ, bánh xe không cách vỉa hè quá 25 cm... Khi trở lại xe, hành khách cần lên ở bên phải (từ phía vỉa hè), trong khi đó tài xế cần quan sát, đảm bảo đường thông thoáng mới mở cửa vào ghế lái.

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (Điều 260, Bộ luật hình sự 2017):

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.


Xử phạt tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn giao thông

Xử phạt tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn giao thông

(NLĐO) - Sau khi tài xế ô tô mở cửa bất cẩn, một tài xế xe máy từ phía sau đi đến đã bị va trúng.

Thông tin mới vụ tài xế mở cửa xe ô tô bất cẩn gây tai nạn

(NLĐO) - Cơ quan công an đã xác định được danh tính tài xế mở cửa xe ô tô bất cẩn gây tai nạn xôn xao trên mạng xã hội

Vụ ô tô lạng lách vừa mở cửa xe: Xử phạt tài xế 700.000 đồng

(NLĐO)- Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã truy tìm lái tài xế mở cửa xe khi lưu thông trên đường đông người và xử phạt nguội theo quy định pháp luật

