HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử phạt tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn giao thông

Anh Vũ

(NLĐO) - Sau khi tài xế ô tô mở cửa bất cẩn, một tài xế xe máy từ phía sau đi đến đã bị va trúng.

Ngày 22-3, đại diện Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết vừa xử lý tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn giao thông.

Xử phạt tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn xe máy tại TPHCM - Ảnh 1.

Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn bị xử phạt

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh tài xế ô tô mở cửa bất cẩn gây tai nạn cho một thanh niên đi xe máy, khiến người này va chạm với một ô tô khác.

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 14-3 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh, TPHCM. 

Theo clip, thanh niên chạy xe máy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng ngã tư Hàng Xanh đi Bến xe Miền Đông cũ. Khi đến gần giao lộ Nguyễn Xí - Quốc lộ 13, phường Bình Thạnh thì tài xế lái ô tô màu trắng bất ngờ mở cửa xe khi phương tiện này đang dừng chờ đèn đỏ. 

Lúc này, thanh niên đi xe máy từ phía sau va chạm khiến loạng choạng tay lái rồi va vào một ô tô khác dừng chờ phía trước. 

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh tiến hành xác minh người điều khiển ô tô gây tai nạn để làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, người mở cửa ô tô bất cẩn cho biết do khi dừng đèn đỏ và thấy cửa xe chưa đóng chặt nên đã mở cửa đóng lại cho chặt thì có va chạm với xe máy. Khi thấy 2 người gõ cửa kêu anh xuống xe, thấy không có người bị thương và sợ là tình huống dàn cảnh lừa đảo như trên mạng hay cảnh báo nên anh hoảng sợ và đi khỏi khu vực đó. 

Xử phạt tài xế mở cửa ô tô bất cẩn gây tai nạn xe máy tại TPHCM - Ảnh 2.

Đội CSGT Hàng Xanh sau đó tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính tài xế với lỗi "Mở cửa xe không bảo đảm an toàn", phạt tiền 5 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an TPHCM khuyến cáo khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát, nêu cao ý thức trách nhiệm của mình khi không may xảy ra va chạm trên đường, nhanh chóng hỗ trợ nạn nhân cũng như phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cháy dữ dội xưởng sản xuất phao ở TPHCM

mạng xã hội mở cửa ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo