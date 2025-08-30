VIDEO: Đen Vâu với bộ vest cùng Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trong đội hình tổng duyệt A80

Nam nghệ sĩ chia sẻ cảm giác vinh dự, tự hào và may mắn khi được đứng trong đội hình diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, và các nghệ sĩ tham gia diễu hành. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao A80 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lê Khanh, NSƯT Ngọc Bích… đến người trẻ như Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Tăng Duy Tân, MONO, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Hồng Diễm, Khánh Vy...

Các nghệ sĩ nhận nhiệm vụ đều háo hức, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc để hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm được giao.

Đen Vâu chia sẻ cảm xúc khi được góp mặt trong Khối văn hóa - thể thao diễu hành Đại lễ 2-9. Video: Nguyễn Hưởng

Khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao gồm các nghệ sĩ là lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đội hình gồm các cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên tiêu biểu - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Các nghệ sĩ chụp ảnh giao lưu trước giờ tổng duyệt. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Dàn sao Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam và các nghệ sĩ chụp ảnh trước giờ tổng duyệt Đại lễ 2-9. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Dàn sao Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam và các nghệ sĩ chụp ảnh trước giờ tổng duyệt Đại lễ 2-9. Video: Nguyễn Hưởng

Rapper Đen Vâu diện trang phục chỉnh tề, gây ấn tượng với chiều cao nổi bật.