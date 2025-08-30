VIDEO: Đen Vâu với bộ vest cùng Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trong đội hình tổng duyệt A80

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

VIDEO: Đen Vâu với bộ vest cùng Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trong đội hình tổng duyệt A80

Nguyễn Hưởng - Ngọc Dung

(NLĐO)- Xuất hiện tại địa điểm tập kết tham gia tổng duyệt diễu hành, Rapper Đen Vâu trang bộ vest lịch lãm, gây ấn tượng với chiều cao nổi bật.

Nam nghệ sĩ chia sẻ cảm giác vinh dự, tự hào và may mắn khi được đứng trong đội hình diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

VIDEO: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trước giờ tổng duyệt A80 - Ảnh 1.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, và các nghệ sĩ tham gia diễu hành. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao A80 quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ các nghệ sĩ gạo cội như: NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSND Lê Khanh, NSƯT Ngọc Bích… đến người trẻ như Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, Tăng Duy Tân, MONO, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Hồng Diễm, Khánh Vy...

Các nghệ sĩ nhận nhiệm vụ đều háo hức, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc để hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm được giao.

Đen Vâu chia sẻ cảm xúc khi được góp mặt trong Khối văn hóa - thể thao diễu hành Đại lễ 2-9. Video: Nguyễn Hưởng

Khối diễu hành ngành Văn hóa - Thể thao gồm các nghệ sĩ là lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Đội hình gồm các cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên và vận động viên tiêu biểu - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

VIDEO: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trước giờ tổng duyệt A80 - Ảnh 2.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, và các nghệ sĩ tham gia diễu hành. Ảnh: Nguyễn Hưởng

VIDEO: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trước giờ tổng duyệt A80 - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ chụp ảnh giao lưu trước giờ tổng duyệt. Ảnh: Nguyễn Hưởng

VIDEO: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trước giờ tổng duyệt A80 - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ chụp ảnh giao lưu trước giờ tổng duyệt. Ảnh: Nguyễn Hưởng

VIDEO: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trước giờ tổng duyệt A80 - Ảnh 5.

Dàn sao Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam và các nghệ sĩ chụp ảnh trước giờ tổng duyệt Đại lễ 2-9. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Dàn sao Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam và các nghệ sĩ chụp ảnh trước giờ tổng duyệt Đại lễ 2-9. Video: Nguyễn Hưởng

VIDEO: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trước giờ tổng duyệt A80 - Ảnh 6.

Rapper Đen Vâu diện trang phục chỉnh tề, gây ấn tượng với chiều cao nổi bật.

VIDEO: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao VFC trước giờ tổng duyệt A80 - Ảnh 7.

Diễn viên Mai Thu Huyền. Ảnh: Nguyễn Hưởng

 

Tin liên quan

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng xuất hiện tại sơ duyệt diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- Sự kiện lần này quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Mono, Trang Pháp, Trần Tùng Anh…

Trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng tiêm kích Su-30MKII bay trên Quảng trường Ba Đình

(NLĐO) - Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Tổng duyệt Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

nghệ sĩ nổi tiếng diễu binh, diễu hành A80 80 năm quốc khánh Đen Vâu Hoàng Thùy Linh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo